أشهر مباني هامبورغ: دار أوركسترا إلبه

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أصبحت دار أوركسترا إلبه، منذ افتتاحها، رمزاً لمدينة هامبورغ ومشهورة في جميع أنحاء العالم تقريبا. زارت المراسلة ليلى عبد الله المبنى من الداخل واكتشفت خمس مفاجئآت عن الصالة الموسيقى والصرح المعماري الرائع.
اختتم ملك بريطانيا تشارلز الثالث زيارته التاريخية لألمانيا بمحطة للذكرى في هامبورغ، في بادرة ترتدي بعدا رمزيا كبيرا، بعد 80 سنة على الغارات الدامية التي شنها الحلفاء.
تجمع ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في هامبورغ في مظاهرة ضد النهج القمعي من جانب الحكومة الإيرانية في أعقاب تنفيذ عمليات إعدام جديدة بحق متظاهرين إيرانيين اثنين. وفي إيران جرت دعوات لإحياء ذكرى ضحايا الطائرة الأوكرانية.
شهد مدينة هامبورغ قبل ستين عاماً، ولادة صوت البيتلز الأسطوري.خمسة موسيقيين ولدوا في ليفربول، وصدحت أصواتهم في مدينة هامبورغ الساحلية، التي لازالت شاهدة على هذه الملحمة الفنية.
بعد مرور قرابة 400 عام على تأليف أوبرا الأمير المغربي "أورميندو" في إيطاليا، تم عرضها لأول في المغرب تحت إشراف فني ألماني. وتعالج الأوبرا العريقة في نسخة حديثة موضوعات الحب والخيانة.
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