أشهر مباني هامبورغ: دار أوركسترا إلبه

احتجاج جديد في ألمانيا بعد إعدام اثنين من المتظاهرين في إيران

تجمع ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في هامبورغ في مظاهرة ضد النهج القمعي من جانب الحكومة الإيرانية في أعقاب تنفيذ عمليات إعدام جديدة بحق متظاهرين إيرانيين اثنين. وفي إيران جرت دعوات لإحياء ذكرى ضحايا الطائرة الأوكرانية.