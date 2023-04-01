 أشهر مباني هامبورغ: دار أوركسترا إلبه | يوروماكس | DW | 09.04.2023

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يوروماكس

أشهر مباني هامبورغ: دار أوركسترا إلبه

أصبحت دار أوركسترا إلبه، منذ افتتاحها، رمزاً لمدينة هامبورغ ومشهورة في جميع أنحاء العالم تقريبا. زارت المراسلة ليلى عبد الله المبنى من الداخل واكتشفت خمس مفاجئآت عن الصالة الموسيقى والصرح المعماري الرائع.

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