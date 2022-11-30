 أشهر صانع محتوى تيك توك في ألمانيا | يوروماكس | DW | 04.12.2022

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يوروماكس

أشهر صانع محتوى تيك توك في ألمانيا

يقوم صانع المحتوى الألماني يونس زارو بتقديم مقاطع فيديو لمتابعيه، يستخدم فيها أشياء من الحياة اليومية غالباً. ويصل عدد متابعيه إلى حوالي 50 مليون شخص على تيك توك.

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