أشهر صانع محتوى تيك توك في ألمانيا

"بوك توك"..تسويق افتراضي ينعش سوق الكتب!

عبر مقاطع فيديو إبداعية قصيرة على "تيك توك"، أثر شباب على قوائم وأرقام مبيعات الكتب. ظاهرة أحدثت ضجة في أوساط الأدب بعد أن باتت دور النشر تتهافت على التعاون مع مؤثرين مشهورين على أمل الوصول إلى جمهور أوسع من القراء.