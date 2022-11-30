أشهر صانع محتوى تيك توك في ألمانيا

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يقوم صانع المحتوى الألماني يونس زارو بتقديم مقاطع فيديو لمتابعيه، يستخدم فيها أشياء من الحياة اليومية غالباً. ويصل عدد متابعيه إلى حوالي 50 مليون شخص على تيك توك.
عبر مقاطع فيديو إبداعية قصيرة على "تيك توك"، أثر شباب على قوائم وأرقام مبيعات الكتب. ظاهرة أحدثت ضجة في أوساط الأدب بعد أن باتت دور النشر تتهافت على التعاون مع مؤثرين مشهورين على أمل الوصول إلى جمهور أوسع من القراء.
أثارت قضية حنين حسام الناشطة المصرية على موقع تيك توك والحكم بسجنها عشر سنوات بتهمة الاتجار بالبشر جدلا وردود فعل غاضبة إزاء استخدام قانون مكافحة جرائم الإنترنت خارج نطاق مكافحة التطرف والإرهاب إلى مطاردة "المؤثرين".
بعد عام على تغيير اسم الشبكة الأم من فيسبوك إلى ميتا، تسعى المجموعة العملاقة جاهدة لتوسيع الزخم حول الميتافيرس واعدة بمعدات أكثر تطوراً وإيرادات مالية لصانعي المحتوى وتحسينات على الصور الرمزية.
ماذا يحدث بين ألمانيا وفرنسا؟ سؤال تتداوله دوائر سياسية وإعلامية في برلين وباريس. هل أصيب "المحرك" الأوروبي بخلل؟ وماهي البدائل المطروحة لدى الجانبين للتعامل مع تطورات مرحلة تعتبر من أشد الحقب حساسية في تاريخ أوروبا؟
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