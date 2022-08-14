أشهر شارع في برشلونة: لا رامبلا

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ما هي أسرار شارع لا رامبلا الواسع الذي يمر عبر البلدة القديمة في مدينة برشلونة الساحلية؟ أحد السكان المحللين يعرفنا على سبب شهرة هذه الجادة على مستوى العالم.
يرغب كريستيانو رونالدو بالرحيل عن مانشستر يونايتد، لكن إيجاد نادٍ بديل يناسب حجم تطلعاته لن يكون مهمة سهلة للنجم البالغ من العمر 37 عامًا، لأنه لم يعد الهدف الأول لكبار الأندية. فما الأندية المهتمة به؟ وما موقف ناديه؟
أكد هداف بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي بأن مشواره مع فريقه انتهى مضيفاً أن "الانتقال سيكون الحل الأفضل للطرفين"، وذلك وسط أنباء عن رغبة برشلونة الإسباني في الحصول على خدماته.
يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني للفوز بخدمات نجم المنتخب السنغالي وفريق ليفربول الإنجليزي ساديو ماني. لكن العرض الأول لشراء اللاعب قوبل برفض من النادي الإنجليزي. في الوقت نفسه يسعى ليفاندوفسكي للانتقال إلى برشلونة.
على غرار تسميته لشارع أمام السفارة الروسية باسم معارض روسي اغتيل في موسكو، سيطلق مجلس بلدية واشنطن اسم الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي تمت تصفيته في إسطنبول، على شارع يقع أمام السفارة السعودية بالعاصمة الأمريكية.
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