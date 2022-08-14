 أشهر شارع في برشلونة: لا رامبلا | يوروماكس | DW | 14.08.2022

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يوروماكس

أشهر شارع في برشلونة: لا رامبلا

ما هي أسرار شارع لا رامبلا الواسع الذي يمر عبر البلدة القديمة في مدينة برشلونة الساحلية؟ أحد السكان المحللين يعرفنا على سبب شهرة هذه الجادة على مستوى العالم.

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