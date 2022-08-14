أشهر شارع في برشلونة: لا رامبلا

رونالدو يريد الرحيل عن مانشستر- فهل يجد ناديًا بحجم تطلعاته؟

يرغب كريستيانو رونالدو بالرحيل عن مانشستر يونايتد، لكن إيجاد نادٍ بديل يناسب حجم تطلعاته لن يكون مهمة سهلة للنجم البالغ من العمر 37 عامًا، لأنه لم يعد الهدف الأول لكبار الأندية. فما الأندية المهتمة به؟ وما موقف ناديه؟