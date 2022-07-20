أشهر خمسة أطباق أوروبية كلاسيكية

مقابل أسدي - إيران تفرج عن ثلاثة معتقلين أوروبيين آخرين

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي الإفراج عن ثلاثة أوروبيين كانوا معتقلين في إيران هم حاليًا في طريقهم من سلطنة عمان "إلى بلجيكا". وتأتي تلك الصفة مقابل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المحكوم عليه بالسجن 20 عاما في بلجيكا.