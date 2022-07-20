 أشهر خمسة أطباق أوروبية كلاسيكية | يوروماكس | DW | 25.06.2023

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يوروماكس

أشهر خمسة أطباق أوروبية كلاسيكية

تشتهر أوروبا بأطباق لا حصر لها، لكن ما سر وصفات النجاح لأشهر الأطعمة الكلاسيكية؟ سنقدم لكم خمسة من أشهر الأطباق الكلاسيكية ونكشف أسرارها.

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ATTENTION EDITORS - HAND OUT PICTURES - EDITORIAL USE WITH STORY ON ARREST IN IRAN OF BELGIAN NGO-WORKER ONLY - MANDATORY CREDIT Hand out pictures released on Monday 11 July 2022, by the family of Vandecasteele shows Belgian NGO-worker Olivier Vandecasteele in Iran. The family of Olivier Vandecasteele, the Belgian who has been detained in Iran for almost five months, has asked for support in an emotional video message. Belgian humanitarian worker Olivier Vandecasteele was arrested in Iran on 24 February. Since then, he has been in Evin's prison, under very difficult circumstances. Neither the Belgian authorities nor his loved ones have been given a reason for the arbitrary detention. Vandecasteele has worked for many years as a humanitarian worker in Afghanistan and has been active in Iran since 2015 as a country director for various NGOs. He campaigned for strengthening contacts between the Iranian authorities and major international donors such as the European Union, UN and other international organisations. HAND OUT

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