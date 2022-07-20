أشهر خمسة أطباق أوروبية كلاسيكية

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تشتهر أوروبا بأطباق لا حصر لها، لكن ما سر وصفات النجاح لأشهر الأطعمة الكلاسيكية؟ سنقدم لكم خمسة من أشهر الأطباق الكلاسيكية ونكشف أسرارها.
بوساطة عمانية أفرجت إيران عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل الذي أتهم بـ"التجسس"، وذلك مقابل الدبلوماسي أسد الله أسدي المحكوم بالسجن بتهمة الإرهاب. ومجموعة معارضة إيرانية تتهم بلجيكا بدفع "فدية مخزية" لإيران.
أعلن رئيس الوزراء البلجيكي الإفراج عن ثلاثة أوروبيين كانوا معتقلين في إيران هم حاليًا في طريقهم من سلطنة عمان "إلى بلجيكا". وتأتي تلك الصفة مقابل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المحكوم عليه بالسجن 20 عاما في بلجيكا.
في الشرق الأوسط والشرق عموما اعتاد التجار على عرض البهارات والمواد العطرية وغيرها غير معبئة. في ألمانيا وأوروبا بدأت مثل هذه المتاجر بالانتشار لمنع استعمال البلاستيك، فهل تقبل شركات صناعة البلاستيك التحدي؟
في ضوء التغييرات في "سياسة الجوار الأوروبية" يتعزز التوسع شرقا وبوتيرة أسرع، كرد جيوسياسي على التحدي الروسي، وتبدو المنطقة المغاربية مرشحة لتدفع الثمن ومعها أوروبا. فما العمل وهل يسعف "المحرك الألماني الفرنسي" أوروبا؟
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