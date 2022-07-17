 أشكال فنية من القمامة لستيفاني كيلغاست | يوروماكس | DW | 17.07.2022

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يوروماكس

أشكال فنية من القمامة لستيفاني كيلغاست

تسعى الفنانة الفرنسية من خلال أعمالها إلى إظهار ما نسببه للبيئة من دمار من خلال سلوكنا الاستهلاكي.

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