أشكال فنية من القمامة لستيفاني كيلغاست

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تسعى الفنانة الفرنسية من خلال أعمالها إلى إظهار ما نسببه للبيئة من دمار من خلال سلوكنا الاستهلاكي.
يعتقد خبراء ومحللون أن الخطوة التالية في صراع الغرب مع بوتين هي المقاطعة الكاملة لمصادر الطاقة الروسية، خاصة وأنه من المتوقع أن يفرض بوتين حظراً على تصدير الغاز الطبيعي لأوروبا. فهل تعلن أوروبا "حالة الحرب الاقتصادية"؟
يعدّ الحج أكبر محفل ديني في العالم، هو مناسبة روحية لكن لها كذلك تحديات كبيرة في البيئة. منظمات أعلنت عن دليل "أخضر" لا يساهم فقط في توعية الحجاج والمعتمرين، بل دفعهم لأن يكونوا مثالاً لبقية العالم. كيف ذلك؟
يحذر المجلس العالمي للتنوع البيولوجي من أن العالم قد يصبح أكثر فقراً بمليون نوع بحلول عام 2030 مع عواقب وخيمة. وفي الوقت الحالي، تبحث حوالي 200 دولة عن طرق للخروج من أزمة الأنواع في مؤتمر الطبيعة العالمي.
أدى توقف الصين عن استيراد النفايات البلاستيكية منذ 2018 من جهة إلى ازدهار الواردات في دول آسيوية أخرى وفتح من جهة أخرى الباب بمصراعيه لـ "مافيا النفايات" وسوق بالمليارات، حسب تقرير للإنتربول.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول