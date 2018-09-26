أشرف حكيمي ـ من خيار ثان بالريال إلى ركيزة أساسية في دورتموند

لم يكن الكثيرون يتوقعون سطوع نجم الدولي المغربي أشرف حكيمي مع فريقه الجديد دورتموند بهذه السرعة، بل وأصبح ركيزة أساسية يستند عليها كثيرا المدير الفني لفريق دورتموند لوسيان فافر سواء كظهير أيمن أو أيسر.

وتتويجا لبدايته المتألقة مع دورتموند فاز حكيمي (20 عاماً) للمرة الثانية على التوالي بجائزة "روكي"، لأفضل ناشئ جديد بالدوري الألماني (بوندسليغا). نجم بوروسيا دورتموند، المولود في إسبانيا، تفوق في هذا السباق على الفرنسي جون فيليب ماتيتا لاعب ماينز، والبلجيكي دودي لوكيباكيو لاعب فورتونا دوسلدورف.

يتمتع حكيمي ببنية قوية ورشاقة أيضا، فطوله 1.81 متر ووزنه 69 كيلوغراما. ويقول موقع الجائزة "روكي أوورد" إن نسبة تفوقه في الالتحامات الهوائية تبلغ 80 في المائة في المباراة الواحدة. وأقصى سرعة له هي 34.6 كيلومتر/ ساعة، حققها خلال ديربي دورتموند مع بايرن ميونيخ في الجولة 11، والذي انتهى بفوز فريق الأسود والأصفر 3-2. وخاض مع الفريق إجمالا 14 مباراة سجل فيها هدفا وحيدا. وبحصوله على الجائزة مرتين دخل حكيمي السباق النهائي على لقب أفضل ناشئ في البوندسليغا هذا الموسم، حسب موقع الجائزة على الانترنت.

أشرف حكيمي هو خريج أكاديمية ريال مدريد، وهذا الموسم جاء إلى دورتموند بعقد إعارة من الريال ينتهي عام 2020، غير أن المدير التنفيذي لنادي لدورتموند هانز يوآخيم فاتسكه يرغب في التعاقد معه بشكل نهائي مثلما فعل مع الهداف الخطير باكو الكاسير، الذي قدم من برشلونة.

لكن يبدو أن الأمر لن يكون سهلا، فقبل قدومه إلى دورتموند بشهور صرح حكيمي أنه يرى نفسه دائما يحمل قميص الريال، وأعرب عن أمنيته بالبقاء لسنوات عديدة في الملكي، رغم أنه كان ملازما في تلك الأثناء لمقاعد البدلاء.

ولم يعد ممكنا تخيل دفاع دورتموند بدون أشرف حكيمي، فبعد جلوسه على مقاعد البدلاء في أول أربع مباريات بالدوري، أصبح حكيمي منذ الجولة الخامسة أساسيا في تشكيلة الفريق. فقد جاء أول ظهور له في مباراة نورنبرغ قرب نهاية سبتمبر/ أيلول وفا فيها دورتموند 7- صفر.

إنه ظهير مرن يشارك أيضا في الهجوم، ولعب أربع مرات في الجانب الأيمن ومثلها في الجانب الأيسر، وخلال مبارياته الثمانية مع دورتموند في الدوري، فاز الفريق سبع مرات وتعادل في مباراة واحدة، حسبما أوضح موقع "روكي أوورد". ويقول أسطورة الكرة الألمانية لوتار ماتيوس عن النجم المغربي الشاب "إنه صاروخ حقيقي، قوي في ألعاب الهواء وأنا ببساطة استمتع حقاً بمشاهدته".

ص.ش/هـ.د