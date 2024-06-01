يركز أنور أشرف على القصص المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان، وهو منخرط بشكل أساسي في إنتاج الفيديو وتطوير تنسيقات جديدة لسرد القصص. وقد شارك في تطوير تنسيقات فيديو مختلفة في DW، بما في ذلك مقاطع فيديو توضيحية للتحقق من المعلومات.



بعد إكمال دراسته في التاريخ وحصوله على شهادة في الصحافة من الهند، بدأ أنور حياته المهنية كمراسل سياسي ومحرر. عمل في العديد من وسائل الإعلام الهندية قبل أن ينتقل إلى ألمانيا في عام 2006 للعمل في القسم الهندي لمؤسسة DW كمحرر ومقدم إذاعي، مما يمثل بداية ارتباطه الطويل الأمد مع DW. طوال رحلته، عمل أنور في الصحف والإذاعة والتلفزيون ويعمل حاليًا في المنصات الرقمية.