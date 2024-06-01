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DW Fact Checker Anwar Ashraf
صورة من: DW

أشرف أنور

صحفي فيديو ومدرب إعلامي

أنور أشرف كاتب ومدرب يتمتع بخبرة صحفية تزيد على 25 عامًا. وهو أحد الأعضاء المؤسسين لفريق التحقق من المعلومات في DW.

يركز أنور أشرف على القصص المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان، وهو منخرط بشكل أساسي في إنتاج الفيديو وتطوير تنسيقات جديدة لسرد القصص. وقد شارك في تطوير تنسيقات فيديو مختلفة في DW، بما في ذلك مقاطع فيديو توضيحية للتحقق من المعلومات.


بعد إكمال دراسته في التاريخ وحصوله على شهادة في الصحافة من الهند، بدأ أنور حياته المهنية كمراسل سياسي ومحرر. عمل في العديد من وسائل الإعلام الهندية قبل أن ينتقل إلى ألمانيا في عام 2006 للعمل في القسم الهندي لمؤسسة DW كمحرر ومقدم إذاعي، مما يمثل بداية ارتباطه الطويل الأمد مع DW. طوال رحلته، عمل أنور في الصحف والإذاعة والتلفزيون ويعمل حاليًا في المنصات الرقمية.

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موضوعات من أشرف أنور

شعار بطولة يورو 2024 - صورة بتاريخ 10 يونيو 2024

DW تتحقق: عمليات احتيال وتذاكر وهمية في يورو 2024

DW تتحقق: عمليات احتيال وتذاكر وهمية في يورو 2024

غرامة على القمصان المقلدة؟ تذاكر وهمية؟ مع انتشار الشائعات حول يورو 2024. DW تتحقق وتكشف عن بعض المعلومات غير الصحيحة.
عالم الرياضة١٨ يونيو ٢٠٢٤
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