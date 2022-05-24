 ″أشجع نساء أوروبا″.. شتاينماير وبيربوك يشيدان بناشطات بيلاروسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.05.2022

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"أشجع نساء أوروبا".. شتاينماير وبيربوك يشيدان بناشطات بيلاروسيا

خلال تسلمهن جائزة شارلمان، أشادت وزيرة الخارجية الألمانية بثلاث ناشطات بيلاروسيات ووصفتهن "بمثال يحتذى لملايين النساء في أوروبا". فيما كتب لهن الرئيس الألماني قائلا: "أنتن تصديتن للديكتاتورية كنساء شجاعات وقويات".

تسليم جائزة شارلمان (كارل) في مدينة آخن الألمانية (26/5/2022)

وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك تصفق للناشطات البيلاروسيات الفائزات بجائزة شارلمان بمدينة آخن (26 مايو/ أيار 2022)

بعث الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بخطابات شخصية إلى الناشطات البيلاروسيات الفائزات بجائزة شارلمان (كارل) الألمانية الدولية لهذا العام أشاد فيها بعملهن الشجاع في بلادهن، بحسب ما أعلن المكتب الرئاسي في برلين اليوم الخميس (26 مايو/ أيار 2022).

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يدرس "خيارات مناسبة" لمحاسبة المسؤولين في بيلاروسيا بعد "فضيحة" اعتراض مينسك طائرة مدنية واعتقال معارض على متنها. ورحب بايدن بالعقوبات الأوروبية على بيلاروسيا ودعا إلى الإفراج عن المعارض.

رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، مشيرا إلى أن تنصيب لوكاشينكو المفاجئ يتناقض مع إرادة قطاعات كبيرة من شعب بيلاروسيا، فيما تتواصل المظاهرات الاحتجاجية والاعتقالات.

وحصلت ناشطات الحقوق المدنية سفيتلانا تيخانوفسكايا وفيرونيكا زابكالا وماريا كوليسنيكوفا على الجائزة التي يجري تتويج الفائزين بها في مبنى بلدية آخن بشمال غرب ألمانيا.

وتقيم اثنتان من الفائزات في المنفى وتمكنتا من استلام جائزتهما شخصيا، بينما تقضي الثالثة، كوليسنيكوفا، حكما بالسجن 11 عاما في بيلاروسيا. واستلمت شقيقتها الجائزة بالنيابة عنها.

وقال شتاينماير في الخطابات إن "الانطلاقة السلمية نحو المستقبل في بيلاروسيا والتي لا تزال تتعرض لقمع وحشي، لها وجه نسائي، وأنتن قد تصديتن للديكتاتورية كنساء شجاعات وقويات". 

وتابع شتاينماير أن النظر موجه بشكل مكثف حاليا صوب أوكرانيا وقال: "أدركنا للأسف في أوروبا وكذلك عندنا في ألمانيا أنه لا يجوز لنا اعتبار الحرية والأمن من الأمور المسلم بها؛ كما أنكن تعرفن في بيلاروسيا منذ فترة أن الدفاع عن الحرية له ثمن".

بيربوك: مثال يحتذى لملايين النساء

ومن جهتها، أشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالنساء الثلاث ووصفتهن بأنهن "أشجع نساء أوروبا".

وفي كلمتها في مراسم تسليم الجائزة في آخن، قالت بيربوك إن الناشطات الثلاث مثال يحتذى لملايين النساء في كل أوروبا ووصفت اعتقال الناشطة ماريا كوليسينكوفا بأنه "ظلم صارخ" مشيرة إلى أن الناشطات الثلاث جميعهن دفعن ثمنا باهظا لسعيهن إلى الديمقراطية.

يشار إلى أن جائزة شارلمان (كارل) تُمنح منذ عام 1950 لشخصيات تميزت بأعمالها من أجل أوروبا والوحدة الأوروبية.

ومن جانبها شددت الناشطة المدنية سفيتلانا تيخانوفسكايا على أهمية الوحدة الأوروبية خصوصا في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا. واتهمت زعيمي بيلاروسيا وروسيا بالسعي لتقسيم الغرب.

وأهدت تيخانوفسكايا جائزتها لكل الشعب البيلاروسي الذي أظهر تصميما وجهدا شديدين في نضاله السلمي ضد الاستبداد. وأضافت أن الجائزة "تذهب لكل طفل ينتظر خروج والدته أو والده من السجن"، في إشارة إلى الآلاف من المحتجين السلميين الذين تم القبض عليهم خلال المظاهرات السياسية الحاشدة في 2020  و2021 في بيلاروسيا.

ص.ش/أ.ح

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