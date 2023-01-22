 أشجار التفاح والري بالتنقيط | المستقبل الآن | DW | 22.01.2023

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المستقبل الآن

أشجار التفاح والري بالتنقيط

في وقت أصبحت فيه المياه أكثر ندرة والجفاف أكثر شيوعا، يبحث علماء سويسريون عن الري الأمثل لمزارع الفاكهة. وذلك لتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة للمحصول بأقل قدر ممكن من الماء.

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المستقبل الآن - الصداقة النشطة مع الطبيعة 22.01.2023

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Bob Hendrikx, Innovator & Biodesigner at YES! Delft Incubator of TU laboratory opens a Loop Cocoon, a living coffin made of mycelium, in Delft Netherlands September 21, 2020. Picture taken September 21, 2020 REUTERS/Esther Verkaik NO RESALES. NO ARCHIVES

الدفن في توابيت بيئية 22.01.2023

ARCHIV - 14.05.2018, Frankfurt/Main: Eine kleine Schnecke bewegt sich nach einem Regenschauer über einen Holzboden in einem Garten und spiegelt sich dabei im Wasser. Bei einem Rennen in Oldenburg treten am Samstag rund 20 Schnecken gegeinander an. (zu dpa «Bei Schneckenrennen in Oldenburg kriechen 20 Schnecken um die Wette») Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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