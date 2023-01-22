أشجار التفاح والري بالتنقيط

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في وقت أصبحت فيه المياه أكثر ندرة والجفاف أكثر شيوعا، يبحث علماء سويسريون عن الري الأمثل لمزارع الفاكهة.
وذلك لتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة للمحصول بأقل قدر ممكن من الماء.
بعد العثور عليها قر ب الحدود مع سويسرا وجه المختصون في ألمانيا نداء لمن يعثر على الخنفساء اليابانية الشرهة للأكل أن يبلغ عنها ويسعى لوقف تحركها، محذرين من أضرارها الجسيمة.
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