أشجار التفاح والري بالتنقيط

قلق في ألمانيا من خنفساء يابانية "ذات شهية كبيرة" تقترب من الحدود

بعد العثور عليها قر ب الحدود مع سويسرا وجه المختصون في ألمانيا نداء لمن يعثر على الخنفساء اليابانية الشرهة للأكل أن يبلغ عنها ويسعى لوقف تحركها، محذرين من أضرارها الجسيمة.