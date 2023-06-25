 أشجار الأركان لحماية المناخ | المستقبل الآن | DW | 25.06.2023

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المستقبل الآن

أشجار الأركان لحماية المناخ

الأشجار ضرورية للمناخ، وهناك مشاريع تشجير عديدة حول العالم. في المغرب، بالقرب من أكادير هناك مشروع لزراعة الأشجار، لا تستفيد منه الطبيعة والمناخ فقط، بل السكان أيضاً.

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HANDOUT - Die undatierte Aufnahme zeigt ein künstliches Spinnennetz der Firma Amsilk aus München (Bayern). Spinnenseide ist elastisch, reißfest und extrem leicht. Mehrere Firmen und Forscher versuchen sich an der Herstellung von Spinnenseide. Foto: Amsilk GmbH/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Amsilk GmbH/dpa. Zu dpa Nerven am Spinnfaden und Brustimplantat aus Spinnenseide vom 13.07.2014) | Verwendung weltweit

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