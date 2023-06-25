المستقبل الآن

أشجار الأركان لحماية المناخ

الأشجار ضرورية للمناخ، وهناك مشاريع تشجير عديدة حول العالم. في المغرب، بالقرب من أكادير هناك مشروع لزراعة الأشجار، لا تستفيد منه الطبيعة والمناخ فقط، بل السكان أيضاً.