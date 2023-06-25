أشجار الأركان لحماية المناخ

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الأشجار ضرورية للمناخ، وهناك مشاريع تشجير عديدة حول العالم. في المغرب، بالقرب من أكادير هناك مشروع لزراعة الأشجار، لا تستفيد منه الطبيعة والمناخ فقط، بل السكان أيضاً.
حلّ الصمت بدلاً من طنين النحل الذي كان يملأ فضاءات المزرعة التقليدية الضخمة لتربيته بقرية أنزركي جنوب المغرب، حيث اختفت خلاياه في كارثة بيئية مست أيضا مناطق أخرى من المملكة. فما سرّ هذا الاختفاء؟
قرار جديد يهم الجالية المغربية والألمان المتجهين إلى المغرب بعد تعليق الرباط كل الرحلات. القرار كان مفاجئاً خصوصاً مع غياب تفسير رسمي وربط مواقع له بحالات كورونا.
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