أشترى سيارة بـ 45 يورو للسفر إلى مدريد لتشجيع ليفربول، لكن..

يخوض ليفربول اليوم السبت (الأول من حزيران/يونيو 2019)، نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام في قمة كروية بنكهة إنجليزية خالصة. وتقام المباراة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

ولأن تكاليف السفر، ترتفع بشكل كبير في أيام المباريات الكروية الكبيرة، فلم يجد مشجع لليفربول من طريقة لتشجيع فريقه سوى استخدام وسيلة نقل قديمة تحفظ جيبه من تكاليف السفر الكثيرة، وتضمن له مشاهدة المباراة مباشرة من قلب الملعب، لاسيما وأنه فاز بتذكرة لمتابعة النهائي.

المشجع، الذي يُدعى سايمون ويلسون، رفض دفع تكاليف رحلة الطيران البالغة 800 جنيه، واشترى سيارة مستعملة من نوع "سكودا" بمبلغ 45 يورو يورو فقط من أجل السفر بها خصيصاً إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وفق ما أورد موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال ويلسون سايمون "عندما ألقيت نظرة في الانترنيت، كان الأمر مكلفاً وسخيفاً للغاية". وأضاف: "رتبت الأمر مع أخي بن ويلسون ثم سألته عن ثمن أرخص سيارة يمكن لنا الحصول عليها...وعندما أخبرني (عن سيارة سكودا)، قلت له فقط اشتريها".

وفي نفس السياق، أورد موقع صحيفة "آس" الإسبانية أن ويلسون سايمون سافر بالفعل بهذه السيارة الرخيصة، إلاّ أن وسيلة النقل هذه أصابها عطل في الطريق، ليضطر مشجع ليفربول الوفي إلى مواصلة الرحلة إلى مدريد، لكن هذه المرة عبر القطار، حسب نفس الصحيفة.