 أشترى سيارة بـ 45 يورو للسفر إلى مدريد لتشجيع ليفربول، لكن.. | عالم الرياضة | DW | 01.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

أشترى سيارة بـ 45 يورو للسفر إلى مدريد لتشجيع ليفربول، لكن..

بعد ارتفاع أسعار رحلة الطيران إلى العاصمة الإسبانية التي تحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، لم يجد مشجع وفي لـ"الريدز" من طريقة لحضور المباراة سوى باقتناء سيارة رخيصة يسافر بها هناك. فهل نجحت خطته؟

Fußball - Liverpooler Fans mit Jürgen Klopp Schild (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

أرشيف.

يخوض ليفربول اليوم السبت (الأول من حزيران/يونيو 2019)، نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام في قمة كروية بنكهة إنجليزية خالصة. وتقام المباراة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

مختارات

كشفت تقارير صحفية عن سر انسحاب ليفربول من صفقة ضم مدافع أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية، فيما أصبح برشلونة قريباً أكثر من أي وقت مضى في الحصول على خدمات المدافع الهولندي الواعد. (21.05.2019)

قرر مدرب ليفربول يورغن كلوب التخلي عن عادة دأب على القيام بها بعد النهاية السعيدة لكل مباراة. ومن المنتظر أن يتعرض هذا القرار إلى اختبار حقيقي في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام العنيد نهاية الأسبوع الحالي. (29.05.2019)

ولأن تكاليف السفر، ترتفع بشكل كبير في أيام المباريات الكروية الكبيرة، فلم يجد مشجع لليفربول من طريقة لتشجيع فريقه سوى استخدام وسيلة نقل قديمة تحفظ جيبه من تكاليف السفر الكثيرة، وتضمن له مشاهدة المباراة مباشرة من قلب الملعب، لاسيما وأنه فاز بتذكرة لمتابعة النهائي.

المشجع، الذي يُدعى سايمون ويلسون، رفض دفع تكاليف رحلة الطيران البالغة 800 جنيه، واشترى سيارة مستعملة من نوع "سكودا" بمبلغ 45 يورو يورو فقط من أجل السفر بها خصيصاً إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وفق ما أورد موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال ويلسون سايمون "عندما ألقيت نظرة في الانترنيت، كان الأمر مكلفاً وسخيفاً للغاية". وأضاف: "رتبت الأمر مع أخي بن ويلسون ثم سألته عن ثمن أرخص سيارة يمكن لنا الحصول عليها...وعندما أخبرني (عن سيارة سكودا)، قلت له فقط اشتريها".

وفي نفس السياق، أورد موقع صحيفة "آس" الإسبانية أن ويلسون سايمون سافر بالفعل بهذه السيارة الرخيصة، إلاّ أن وسيلة النقل هذه أصابها عطل في الطريق، ليضطر مشجع ليفربول الوفي إلى مواصلة الرحلة إلى مدريد، لكن هذه المرة عبر القطار، حسب نفس الصحيفة.

  • Fußball Liverpool v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - Group C - Anfield (picture-alliance/Zuma/A. Yates)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    بداية صعبة

    في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.

  • Fußball UEFA Champions League - Crvena zvezda v Liverpool (picture-alliance/Pixsell/S. Ilic)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    سقوط مفاجئ

    فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

  • Fussball Champions League Spieltag 5 Gruppe C l Paris PSG vs Liverpool Tor 2:0 - Neymar (Reuters/B. Tessier)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    ضربة موجعة

    تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Neapel | Tor zum 1:0 (Reuters/J. Super)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    تأهل بشق الأنفس

    انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Bayern München (Reuters/P. Noble)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    تعادل مفروض

    في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.

  • Fußball | Champions League | Bayern München vs Liverpool Champions League (Reuters/M. Dalder)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    فوز عريض

    أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

  • Champions League FC Porto - Liverpool (Reuters/R. Marchante)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    تأهل مستحق

    برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.

  • UEFA Champions League | FC Barcelona vs. FC Liverpool | 3. TOR Barcelona (Reuters/Action Images/J. Sibley)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    خسارة قاسية

    في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.

  • Fussball Champions League l FC Liverpool - FC Barcelona l Jubel bei Trainer Jürgen Klopp, Mohamed Salah und Virgil van Dijk (picture alliance/dpa/P. Byrne)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    "ريمونتادا" تاريخية

    في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

  • Spanien | Stadion von Atletico Madrid Wanda Metropolitano (Getty Images/D. Ramos)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    نهائي بنكهة إنجليزية

    تتجه الأنظار السبت (الأول من يونيو/حزيران 2019) إلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي يحتضن مباراة النهائي بين ليفربول وتوتنهام في قمة كروية بنكهة إنجليزية خالصة. وسيحاول "الريدز" في هذه المباراة المفتوحة على كل الاحتمالات تحقيق الفوز واعتلاء منصة التتويج، فيما لن يكون توتنهام الصلب في هذه المباراة لقمة سائغة لليفربول. إعداد: رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

للمرة الثانية على التوالي، يصل ليفربول إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. طريق "الريدز" لم يكن أبداً مفروشاً بالورود وكان قريباً للغاية من توديع البطولة، فيما تأمل جماهير ليفربول في الفوز باللقب على حساب توتنهام العنيد. (01.06.2019)  

مواضيع ذات صلة

West Bromwich Albion - FC Liverpool Mohamed Salah

محمد صلاح يتحفّز لمعانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي 31.05.2019

يخوض ليفربول السبت نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام العنيد. وستحدد تفاصيل صغيرة هوية صاحب اللقب، فيما يمكن لمهارة النجم المصري محمد صلاح أن ترجح كفة "الريدز" في التتويج بمسابقة الكأس "ذات الأذنين".

Fußball Premier League Tottenham Hotspur - FC Brighton & Hove Albion Christian Eriksen

لهذا السبب يتمنى ريال مدريد فوز ليفربول في نهائي الأبطال 10.05.2019

ريال مدريد خسر من مدة الرهان في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا وودع البطولة القارية مبكرا. لكن بات اليوم وارد جدا أن يكون من أكثر المشجعين لليفربول في نهائي المسابقة وذلك لأهداف خاصة به.

Liverpool vs Porto - Viertelfinale der UEFA Champions League: Hinspiel

انتقال صلاح إلى ريال مدريد ـ حقيقة أم "حيلة" إسبانية خبيثة؟ 18.04.2019

فيما يواصل النجم المصري نشر سحره الكروي مع ليفربول، ذكرت تقارير صحفية أن محمد صلاح أجرى محادثات مع مدرب "ليفربول" وأخبره برغبته في الرحيل عن "الريدز" نهاية الموسم، فهل ذلك صحيحا؟ أم الأمر ليس سوى "حيلة" إسبانية؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

أشترى سيارة بـ 45 يورو للسفر إلى مدريد لتشجيع ليفربول، لكن..

اجتماع طارئ لـ"الكاف" عقب مباراة مشحونة بين الترجي والوداد

لاعب نرويجي يدخل التاريخ بعدد قياسي غير مسبوق من الأهداف!

مدرب المنتحب الألماني يتواصل مع فريقه من داخل المستشفى!

محمد صلاح يتحفّز لمعانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

نجم شالكه "يفتعل" مشكلة على متن رحلة جوية