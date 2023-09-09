أسود الأطلس ومدربهم يتبرعون بالدم لضحايا الزلزال

تبرع لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم ومدربهم، السبت (التاسع من سبتمبر/ أيلول 2023)، بالدم، وذلك لمساعدة المصابين في الزلزال الذي ضرب البلاد.

وأظهرت قناة المنتخب المغربي عبر منصة تبادل الصور "إنستغرام"، لاعبي الفريق والمدرب وليد الركراكي وهم يتبرعون بالدم.من جانبه، دعا النجم المغربي أشرف حكيمي للتضامن مع بلاده، معربا عن تعاطفه مع ضحايا الزلزال.

وكتب مدافع باريس سان جيرمان البالغ من العمر 24 عاما عبر "إنستغرام": "نمر بلحظات صعبة لمواطنينا، لقد حان الوقت لمساعدة بعضنا البعض في إنقاذ حياة الكثير من الناس قدر الممكن". وأضاف حكيمي: "كل التعازي لكل من فقد شخصا يحبه".

وأعرب نجوم آخرون في المنتخب المغربي، عن دعمهم لضحايا الزلزال الذي هز البلاد، وذلك من خلال "إنستغرام". فقد نشر نصير مزراوي، مدافع بايرن ميونخ، صورا ولقطات فيديو للزلزال وما بعده وكتب "صلوا من أجل المغرب".

كما قال أمين حارث لاعب مرسيليا الفرنسي: "كل التعاطف والدعاء من أجل العائلات في المناطق المتضررة من تلك المأساة". وأضاف: "ليلة صعبة، جميعنا نشعر بالصدمة، هيا بنا نتحد لنكون أقوياء".

بدوره تقدم الاتحاد المغربي للعبة بمواساته وتعازيه الخالصة للضحايا.

رئيس فيفا يقدم تعازيه في ضحايا زلزال المغربفي غضون ذلك قدم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم السبت، تعازيه لأسر وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب.

وأعرب رئيس فيفا عبر حسابه على منصة "إنستغرام" لتبادل الصور عن عميق حزنه وصدمته بسبب الزلزال الذي تعرضت له المغرب ليل الجمعة/ السبت.وقال إنفانتينو: "أشعر بالصدمة والحزن إزاء الأخبار المحزنة المتعلقة بالزلزال الذي وقع الليلة الماضية في المغرب الذي رحب بنا بحرارة في كأس العالم للأندية في بداية العام، إن كل أفكار العاملين في الفيفا تذهب إلى الضحايا كما أقدم تعازي الصادقة لأسر وأصدقاء الضحايا".

وتم تأجيل مباراة المنتخب المغربي، صاحب المركز الرابع في كأس العالم، أمام نظيره الليبيري في تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت.

وتجاوز عدد ضحايا الزلزال ألف قتيل في آخر حصيلة لوزارة الداخلية المغربية.

ف.ي/ أ.ح (د ب أ، رويترز)