 أسود الأطلس في مواجهة منتخب السامبا.. تفاعل كبير على مواقع التواصل | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.03.2023

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رياضة

أسود الأطلس في مواجهة منتخب السامبا.. تفاعل كبير على مواقع التواصل

لأول مرة يجري المنتخب البرازيلي مباراة ضد نظيره المغربي بالمغرب. هذه المباراة ورغم طابعها الودي إلا أنها تشهد تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل. فهي أول مباراة لأسود الأطلس بعد الإنجاز التاريخي الذي حققوه في مونديال قطر.

المنتخب المغربي خلال مونديال قطر (10/12/2022

المنتخب المغربي بات يحظى باحترام العالم بعد التألق الكبير في مونديال قطر واحتلاله المركز الرابع

تحتضن مدينة طنجة المغربية السبت المقبل (25 مارس/ آذار 2023) مباراة ودية تجمع المنتخب المغربي بنظيره البرازيلي. ورغم الطابع الودي لهذه المباراة إلا أنها تحظى باهتمام كبير ليس في المغرب والبرازيل فحسب، بل أيضا في بلدان أخرى من العالم وذلك بالنظر للنجوم التي يزخر بها منتخب السامبا وأيضا بالنظر للمستوى الكبير الذي قدمه أسود الأطلس في مونديال قطر 2022 وتأهلهم للمربع الذهبي كأول منتخب عربي إفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وتشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المنشورات المتعلقة بهذه المباراة التي تعد الأولى من نوعها التي تجمع بين المنتخب البرازيلي والمغربي.

ولقيت بعثة المنتخب البرازيلي ترحيبا كبيرا من طرف الجماهير المغربية في طنجة. وفي هذا الإطار، عبر نجم المنتخب البرازيلي وريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور عن عشقه و شكره للمغرب مكررا ما فعل في مونديال الأندية قبل شهر فقط عندما حضر رفقة ريال مدريد.

 وقال فينيسيوس: "رغم شغف الجماهير المغربية بالمنتخب البرازيلي وسعي عدد منهم لالتقاط صور مع نجومه وحضور مرانه، فإنه لن يسمح بذلك ما لم يتلق المنظمون ترخيصا فعليا من مسؤولي المنتخب البرازيلي ضمانا لراحتهم، لذلك هم محاطون بطوق أمني  لتحقيق هذه الغاية".

ولم تخلو منشورات رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الفكاهة، حيث نشرت مغردة تدوينة تظهر لاعبي المنتخب البرازيلي وهو يعزفون على أدوات موسيقية مختلفة وبإيقاعات مغربية، مشيرة إلى أن أي فريق أو منتخب يحل بالمغرب تتم "مغربته" أي جعله يتأثر بالتراث والثقافة المغربية.

وسبقت مباراة المغرب والبرازيل مبادرات إنسانية تمثلت في زيارة لاعبي المنتخب المغربي لسجن مدينة سلا. ووفقا لموقع "البطولة” المغربي، فإن المنتخب المغربي قام بمعاينة رسومات السجناء على الجدران الذي قاموا بها، عقب حصول أسود اطلس على المركز الرابع ببطولة  كأس العالم قطر 2022. 

وقال المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس وليد الركراكي في تصريحات نقلها موقع”البطولة” بعد الزيارة: "سنحاول القيام بخطوة اجتماعية في كل تجمع إذا سمح الأمر، لأن من المهم أن نكون هنا”.

ورغم الأجواء الحماسية التي تسبق المباراة إلا أن الكثير من الجماهير عبرت عن استيائها من عدم تمكنها من اقتناء تذاكر المباراة التي نفذت ساعات قليلة بعد طرحها على الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم، ليجد عشاق المنتخب المغربي أنفسهم مضطرين لاقتناء التذاكر بمبالغ باهظة من السوق السوداء.

يذكر أن النجم نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، يعتبر من أهم اللاعبين الغائبين عن المباراة بسبب الإصابة.

ويتصدر فينيسيوس جونيور ورودريغو وميليتاو قائمة منتخب البرازيل التي تضم 23 لاعباً بينما سيكون 9 لاعبين للمرة الأولى في صفوف "السيليساو". وستكون هذه المباراة الأولى لمنتخب البرازيل بعد خيبة الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2022.

وعن مواجهة البرازيل المرتقبة قال وليد الركراكي في برنامج فريق الحلم" على قناة "إم بي سي 5 "قدوم المنتخب البرازيلي إلى المغرب هو مثل الحلم، خصوصا أنهم يأتون لأول مرة إلى المملكة. أحسن منتخب في العالم كان بإمكانه أن يتوج بكأس العالم في ظل توفره على لاعبين من مستوى جيد".

وتابع كان من السهل أن نواجه منتخبا سهلا ونحقق الفوز ونبقى في نفس مسلسل النتائج الإيجابية، ولكن عندما أنهينا المونديال قلت للرئيس (فوزي لقجع) في البرنامج يلزمنا مبارتان كبيرتان سواء أمام الأرجنتين أو البرازيل".

وأتم حديثه: "سنلعب في طنجة أمام 65 ألف مشجع. كان بإمكاننا أن نملأ 3 أو 4 ملاعب في المغرب".

هشام الدريوش

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