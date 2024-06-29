أسوة بدول كألمانيا.. السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

انضمت السعودية إلى عدة دول -من بينها ألمانيا- وحثت مواطنيها الموجودين في لبنان على مغادرته فورا. القرار السعودي يأتي وسط تصعيد بين إسرائيل وحزب الله ينذر بالتحول إلى حرب شاملة قد تتطور إلى صراع إقليمي.

دعت السعودية، اليوم السبت (29 يونيو/ حزيران 2024)، مواطنيها الموجودين في لبنان إلى مغادرته بشكل فوري.

وأعلنت السفارة السعودية لدى لبنان -في بيان لها- اليوم السبت أنها "تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، مؤكدة دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان".

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس" اليوم السبت إنها تحث المواطنين الموجودين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري، وتنوه السفارة بضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ".

ومنذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها "حزب الله"- مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل بين البلدين، خلّف مئات القتلى والجرحى، غالبيتهم بالجانب اللبناني.

وفي الأسابيع الأخيرة زادت حدة التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله"، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لاسيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي مؤخرا المصادقة على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

ويرهن حزب الله وقف هجماته على إسرائيل بإنهاء الأخيرة حربا تشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن مقتل نحو 38 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، بحسب السلطات الصحية التابعة لحماس. يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

غالانت: إسرائيل لا ترغب في خوض حرب ضد حزب الله، إلا أن جيشنا مستعد للحرب صورة من: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

غلانت: إسرائيل لا ترغب في حرب مع حزب الله

في غضون ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل لا ترغب في خوض حرب ضد ميليشيا حزب الله الشيعية المدعومة من إيران في لبنان، إلا أنه أكد أن الجيش الإسرائيلي مستعد للحرب.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الوزير قوله خلال زيارة للقوات قرب الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان "نحن نعمل على حل سياسي. هذا هو الخيار الأفضل دائما.. نحن لا نبحث عن حرب لكننا مستعدون لها".

وأضاف: "إذا اختار حزب الله الحرب فنحن نعلم ما نفعله... إذا اختاروا السلام، فسنرد الرد المناسب".

ومنذ بداية حرب غزة كان هناك تبادل يومي لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

وتصاعدت حدة القتال بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ودعت العديد من الدول -ومن بينها ألمانيا- مواطنيها إلى مغادرة لبنان.

وهناك مخاوف من أن تتصاعد حرب مفتوحة محتملة بين إسرائيل ولبنان وتتحول إلى صراع إقليمي قد يشمل أيضا إيران والولايات المتحدة.

وحذرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة صباح اليوم السبت في منشور على موقع "إكس" من أنه إذا شنت إسرائيل "عدوانا عسكريا واسع النطاق، فإن هذا سيؤدي إلى اندلاع حرب مدمرة".

وتعتبر دول عديدة حزب الله -أو جناحه العسكري- منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول عربية أيضا. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

ع.م/ أ.ح/ م.ع.ح (د ب أ)