أسواق الميلاد بألمانيا ـ نبيذ ساخن وتسوق وأجواء حميمية بديعة
يمثل موسم حلول الظلام بداية موسم الأضواء والتأمل والرغبة في الهدوء. في ألمانيا تفتح أسواق عيد الميلاد أبوابها وتدعو الزائرين للقيام بأكثر من مجرد رحلة تسوق.
أضواء جذابة
يجذب سوق الميناء لعيد الميلاد في متحف الشوكولاتة في كولونيا الزوار بعجلة كبيرة. تضفي الإضاءة الاحتفالية على السوق وهجاً دافئاً، بينما تلامس رائحة أغصان التنوب والشموع الحواس. هذا المزيج الفريد من الحنين والترقب هو ما يجذب الناس إلى الخارج وإلى الأسواق كل عام.
تجوّل في أجواء ساحرة
في فيرنيغرود يبهج هرم عيد الميلاد الضخم العديد من الزوار. تخلق الأكواخ الخشبية المزينة بشكل احتفالي والأضواء الخيالية ذات الأجواء الرائعة وأشجار عيد الميلاد المزخرفة بشكل مزخرف خلفية سحرية.
ذكريات وأجواء مريحة
ينجذب الناس إلى أسواق الكريسماس ليس فقط من أجل التسوق، ولكن أيضاً من أجل الأجواء الفريدة من نوعها. فالطقطقة اللطيفة للمدافئ وأصوات ترانيم عيد الميلاد تخلق جواً مريحاً يعيد إلى ذكريات الطفولة ويذكر بأمسيات الشتاء الدافئة - بصرف النظر عن درجات الحرارة الشبيهة بدرجات حرارة الربيع في منطقة الراين.
الوجبة الخفيفة المثالية في عيد الميلاد
كما أن الحنك مدلل بمأكولات شهية لا مثيل لها في أي وقت آخر من العام. من الأطباق اللذيذة مثل النقانق والفطر في صلصة الثوم إلى الحلويات مثل المرزبانية وبالطبع اللوز المحمص - تقدم المأكولات الشهية شيئاً للجميع. يُعد تناول النبيذ الساخن أو الشراب الساخن من أبرز ما يقدمه الكثيرون وهو ببساطة جزء من زيارة سوق الكريسماس.
مصنوعات يدوية مميزة
يقدّر العديد من الزوار فرصة اكتشاف السلع المصنوعة يدوياً. من الألعاب الخشبية إلى السيراميك والمجوهرات، هنا يمكنك العثور على هدايا مميزة بعيداً عن السائد. هذه التقاليد الحرفية التي غالباً ما تمتزج مع الذوق الإقليمي تبهر الزائر.
أول موعد غرامي؟
يتجول الزوار في سوق عيد الميلاد في دوسلدورف. فرصة رائعة للالتقاء بالأصدقاء أو العائلة أو الزملاء والاستمتاع بقليل من الراحة من صخب الحياة اليومية، ربما حتى في أول موعد غرامي؟
بحر من الأضواء في برلين
في برلين كل شيء بمقياس أكبر. هنا تحولت الحديقة النباتية إلى بحر من أضواء عيد الميلاد: حديقة عيد الميلاد. تركيبات ضوئية رائعة وأجواء ساحرة تنتظر الزوار هناك.