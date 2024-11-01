كما أن الحنك مدلل بمأكولات شهية لا مثيل لها في أي وقت آخر من العام. من الأطباق اللذيذة مثل النقانق والفطر في صلصة الثوم إلى الحلويات مثل المرزبانية وبالطبع اللوز المحمص - تقدم المأكولات الشهية شيئاً للجميع. يُعد تناول النبيذ الساخن أو الشراب الساخن من أبرز ما يقدمه الكثيرون وهو ببساطة جزء من زيارة سوق الكريسماس.