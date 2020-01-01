 أسوأ كلمة في ألمانيا لعام 2019 | عالم المنوعات | DW | 14.01.2020

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منوعات

أسوأ كلمة في ألمانيا لعام 2019

لجنة من اللغويين الألمان يختارون أسوأ كلمة في اللغة الألمانية لعام 2019، فما هي؟ ولماذا تم اختيارها؟

لا تدخل الشتائم البحتة ضمن معايير اللجنة اللغوية المعنية باختيار أسوأ كلمة كل عام

لا تدخل الشتائم البحتة ضمن معايير اللجنة اللغوية المعنية باختيار "أسوأ كلمة" كل عام

اختارت لجنة من اللغويين الألمان كلمة "Klimahysterie" (هيستريا المناخ) كأسوأ كلمة مستخدمة في ألمانيا عام 2019.

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحكيم، العالمة اللغوية نينا يانيش، إن هذه العبارة تشوه مساعي حماية المناخ، وتقلل من شأن نقاشات مهمة في هذه القضية، مضيفة: "الكلمة تعتبر بوجه عام الاهتمام المتزايد بحماية المناخ نوعاً من الهوس الجماعي".

وذكرت يانيش أن العبارة استخدمها عدد من ممثلي الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية، من بينهم السياسي في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، ألكسندر غاولاند، خلال خطاب له في حزيران/ يونيو الماضي، حينما قال: "حزب البديل من أجل ألمانيا لن يشارك في هستيريا المناخ للأحزاب الأخرى".

وذكرت العالمة اللغوية أنه بالنظر إلى النتائج العلمية المتعلقة بتغير المناخ، فإن العبارة مضللة، وتؤيد بشكل غير مسؤول الاتجاهات المعادية للعلم.

يُجرى اختيار أسوأ كلمة للعام في ألمانيا منذ عام 1991، وتسعى المبادرة إلى زيادة الوعي حول الاستخدام غير الملائم للغة الألمانية من خلال تسليط الضوء على الكلمات التي تنتهك كرامة الإنسان أو الديمقراطية، أو التي تميز ضد فئات مجتمعية أو تنطوي على مقاصد مضللة. ولا تدخل الشتائم البحتة ضمن اختيارات اللجنة.

م.ش/ ي.أ (د ب أ)

  • Grobmaschige Pudelmützen Boshi liegen im Kohl, myboshi.net

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    كلمة Mütze بالألماني تترجم إلى الطاقية أو القلنسوة. تشير المصادر إلى أن الكلمة الألمانية تعود إلى كلمة "مستقاة"، التي كانت تعني معطفاً من الفرو، ثم نقلت إلى اللاتينية وأصبحت "al mutia"، في إشارة إلى معطف الرهبان ذي القلنسوة، ومنها تطورت إلى Mütze في الألمانية.

  • Bildergalerie Costa Concordia zum Urteil Kapitän Schettino

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    Havarie من الكلمات المستخدمة في الملاحة، وهي منقولة عن الكلمة العربية "عوار"، والتي تعني الخرق أو التلف أو الشقّ في الثوب. وتشير الكلمة المستخدمة في اللغة الألمانية إلى وجود تلف في السفينة أو في حالة غرقها.

  • Schwarzbrauenalbatros

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    طائر القطرس من الطيور التي تتميز بقدرة هائلة على الطيران ويصطاد عبر الغطس في المياه. الاسم المتعارف عليه في العديد من اللغات، ومن بينها اللغة الألمانية، هو Albatros، والتي تُنسب إلى كلمة "الغطاس" العربية.

  • Internationale Möbelmesse IMM Cologne

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    Sofa هي كلمة مستخدمة أيضاً في اللغة الألمانية وتعني الأريكة باللغة العربية الفصحى. ولكن مرد تلك الكلمة هو العربية أيضاً، وتحديداً كلمة "الصُّفة"، التي كانت ترادف كلمة "الظلة"، أي المكان الذي به ظل ويمكن الاستراحة فيه.

  • Indien - Neu Delhi - Goethe-Institut

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    كلمة "مخزن" تعني مكان التخزين، ويشمل ذلك أيضاً تخزين المعلومات. لذلك فلا عجب في أن كلمة "magazin" بالألمانية تشير إلى "مخزن المعلومات" الورقي - أو الرقمي في عصرنا الحديث - والمسمى أيضاً مجلة.

  • Spanien Razzia gegen Islamisten in Sabadell

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    تعني كلمة Razzia بالألمانية الغارة أو حملات المداهمة من قبل السلطات. أصل الكلمة يعود إلى كلمة "غزوة" بالعربية.

  • Sommerschlussverkauf

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    كلمة Rabatt تستخدم في الألمانية للإشارة إلى الخصومات أو التنزيلات. الكلمة مشتقة من "الربط"، أي تحديد السعر.

  • Bildergalerie größte Naturkatastrophen weltweit

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    الرياح الموسمية التي تهب على آسيا وتخلف العديد من الأضرار والخسائر يطلق عليها بالألمانية اسم "’Monsun"، وهي تعود إلى كلمة "موسم" بالعربية.

  • Symbolbild Tafel mit Zahlen und Formeln

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    يطلق اسم Algorithm على الخوارزميات في الرياضيات، وأصل هذه الكلمة يعود إلى عالم الرياضيات الشهير عبد الله بن محمد بن موسى الخوارزمي، والذي كان يُسمى باللاتينية Algoritmi.

  • Buchmesse Frankfurt arabische Bücher

    كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

    أما كلمة "Kismet" المستخدمة في اللغة الألمانية، فهي كلمة نقلت بالحرف وبنفس المعنى من كلمة "قسمة" بالعربية، للتعبير عما يصادف الإنسان من "القسمة والنصيب". إعداد: هبة الله إسماعيل

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كلمات عربية تجذرت في اللغة الألمانية

تعتبر اللغة الألمانية من اللغات التي يصعب تعلمها خاصة لقواعدها المعقدة. ولكن ربما التعرف على بعض الكلمات ذات الأصول العربية التي أدخلت على اللغة الألمانية قد يحفز على الاستمرار في تعلمها. (03.02.2019)  

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