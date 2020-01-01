أسوأ كلمة في ألمانيا لعام 2019

اختارت لجنة من اللغويين الألمان كلمة "Klimahysterie" (هيستريا المناخ) كأسوأ كلمة مستخدمة في ألمانيا عام 2019.

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحكيم، العالمة اللغوية نينا يانيش، إن هذه العبارة تشوه مساعي حماية المناخ، وتقلل من شأن نقاشات مهمة في هذه القضية، مضيفة: "الكلمة تعتبر بوجه عام الاهتمام المتزايد بحماية المناخ نوعاً من الهوس الجماعي".

وذكرت يانيش أن العبارة استخدمها عدد من ممثلي الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية، من بينهم السياسي في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، ألكسندر غاولاند، خلال خطاب له في حزيران/ يونيو الماضي، حينما قال: "حزب البديل من أجل ألمانيا لن يشارك في هستيريا المناخ للأحزاب الأخرى".

وذكرت العالمة اللغوية أنه بالنظر إلى النتائج العلمية المتعلقة بتغير المناخ، فإن العبارة مضللة، وتؤيد بشكل غير مسؤول الاتجاهات المعادية للعلم.

يُجرى اختيار أسوأ كلمة للعام في ألمانيا منذ عام 1991، وتسعى المبادرة إلى زيادة الوعي حول الاستخدام غير الملائم للغة الألمانية من خلال تسليط الضوء على الكلمات التي تنتهك كرامة الإنسان أو الديمقراطية، أو التي تميز ضد فئات مجتمعية أو تنطوي على مقاصد مضللة. ولا تدخل الشتائم البحتة ضمن اختيارات اللجنة.

م.ش/ ي.أ (د ب أ)