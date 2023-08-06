 أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ سلوفينيا | DW الأخبار | DW | 07.08.2023

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DW الأخبار

أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ سلوفينيا

تسببت عواصف شديدة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مدمرة في سلوفينيا، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. تضرر ثلثا سلوفينيا من جراء الكارثة الطبيعية، وتقدر الأضرار بأكثر من نصف مليار يورو.

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A view of the aftermath of floods in Nazarje, Slovenia August 5, 2023. REUTERS/Borut Zivulovic

سلوفينيا تشهد سقوط أمطار غزيرة ومصرع ثلاثة أشخاص 06.08.2023

TOPSHOT - Residents walk beside carriages following the derailment of a passenger train in Nawabshah, in the Pakistan's southern Sindh province on August 6, 2023. At least 19 people were killed and dozens injured August 6 when an express train derailed in southern Pakistan, the country's railways minister said. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

باكستان.. مقتل العشرات في حادث قطار 07.08.2023

07.08.2023 Usman Sadique, a survivor of a migrant boat tragedy off the Greek coast in June 2023, speaks to DW in his home in Pakistan.

أحد الناجين: لقد أغرقوا قارب المهاجرين عمدا 07.08.2023

أمطار غزيرة وفيضانات في مناطق شمال الصين تسفر عن سقوط ضحايا وخسائر مادية فادحة.

مناطق في شمال الصين تتعرض لخسائر فادحة بسبب الأمطار والفيضانات 07.08.2023

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NIAMEY, NIGER - AUGUST 06: General Abdourahmane Tchiani (C) Commander of the Presidential Guard Regiment, who led the junta called the National Council for the Protection of the Homeland (CNSP) after the coup and headed the transitional government, attends the demonstration of coup supporters and greets them at a stadium in the capital city of Niger, Niamey on August 6, 2023. The 7-day deadline given by Economic Community of West African States (ECOWAS) to the military junta on July 30 for the release and reinstatement of President Mohamed Bazum will expire before midnight. Balima Boureima / Anadolu Agency

الحكام الجدد في النيجر يغلقون المجال الجوي 08.08.2023

انتهاء مهلة إكواس لقادة الانقلاب في النيجر... ماذا بعد

انتهاء مهلة إكواس لقادة الانقلاب في النيجر... ماذا بعد 07.08.2023

انجلترا تفوز على نيجيريا بضربات الجزاء الترجيحية في مونديال السيدات لكرة القدم وتصعد لربع النهائي

انجلترا تفوز على نيجيريا في مونديال السيدات وتصعد لربع النهائي 07.08.2023

Titel: US Embassy blasts: Kenyan victims plead for help 25 years on Bildbeschreibung: Esther, a survivor of an attack by al-Qaida on the US Embassy in Nairobi in 1998, speaks to DW 25 years later. Herkunft: DW Ort: Nairobi, Kenya Sendedatum: 07.08.2023 Schlagwörter: Terroranschlag, Überlebende, US Botschaft Nairobi, Kenia, Al-Kaida

الضحايا الكينيون في انفجار السفارة الأمريكية في نيروبي يطالبون بتعويضات بعد 25 عامًا 07.08.2023

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06.08.2023****Gestapelte Sandsäcke sind nach starken Regenfällen von Hochwasser umgeben. In Kroatien blieben die Katastrophenschützer wachsam. Zwar waren die Pegelstände der aus Kroatien kommenden Flüsse gestiegen, doch blieben sie unter dem Rekordniveau vergangener Jahre. Teilweise trat die Save über die Ufer. +++ dpa-Bildfunk +++

من الحرائق إلى الفيضانات ـ أوروبا تحت رحمة تقلبات الطقس 07.08.2023

تعاني أوروبا من طقس شديد التقلب بشكل غير مسبوق بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبت فيضانات وعمليات إجلاء في سلوفينيا والنمسا وبولندا وكرواتيا، في حين استمرت الحرائق في اجتياح إسبانيا والبرتغال وسط موجة حر مستمرة.

04.08.2023, Slowenien, Ravne na Koroskem: Blick auf ein überschwemmtes Gebiet in Ravne na Koroskem, rund 60 Kilometer nordöstlich von Ljubljana. Starke Regenfälle verursachten in Teilen Sloweniens Sturzfluten und Erdrutsche, die Straßen und Brücken blockierten, Gebäude überfluteten und Evakuierungen erzwangen. Foto: Gregor Ravnjak/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

فيضانات وحرائق - موجة طقس شديدة التقلب تضرب أوروبا 06.08.2023

وسط موجة حر مستمرة في جنوب غرب القارة، عانت أوروبا من طقس شديد التقلب في مطلع الأسبوع، بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبت فيضانات وعمليات إجلاء في عدة دول، في حين استمرت الحرائق في اجتياح مناطق في إسبانيا والبرتغال.

September 15, 2022, Pakistan: SUKKUR, PAKISTAN, SEP 15: Flood affected victims are being treating at Civil Hospital after .epidemics broke out among the flood victims, in Sukkur on Thursday, September 15, 2022. .Waterborne diseases have broken out in a big way after record monsoon rains, which have .caused devastating floods due to which 1,486 people have died across the country. (Credit Image: © PPI via ZUMA Press Wire

بعد الفيضانات المدمرة.. موجة أمراض تجتاح باكستان 07.10.2022

إثر الفيضانات التي غمرت ثلث مساحة باكستان وأدت إلى مقتل 1700 شخص ونزوح 8 ملايين، تحولت المياه الراكدة إلى بؤر لانتشار أمراض مثل الملاريا والكوليرا وحمى الضنك. وحذرت الأمم المتحدة من "موجة ثانية" من الوفيات بسبب الأمراض.

Dieses von der Feuerwehr der Region Gironde SDIS 33 (Departementaler Feuerwehr- und Rettungsdienst 33) zur Verfügung gestellte Foto zeigt Feuerwehrleute bei der Bekämpfung eines Brandes in der Nähe von Hostens. +++ dpa-Bildfunk +++

الحرائق تقضي على مساحات قياسية من غابات أوروبا 14.08.2022

بالرغم من أنّ موسم الحرائق لم ينتهِ بعد، إلّا أنّ الحصيلة الأولية تتفاقم في الاتحاد الأوروبي حيث أتت النيران على أكثر من 660 ألف هكتار منذ بداية العام، وهو رقمٌ قياسي منذ بدء تسجيل بيانات الأقمار الصناعية عام 2006.