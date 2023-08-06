أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ سلوفينيا

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تسببت عواصف شديدة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مدمرة في سلوفينيا، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. تضرر ثلثا سلوفينيا من جراء الكارثة الطبيعية، وتقدر الأضرار بأكثر من نصف مليار يورو.
تعاني أوروبا من طقس شديد التقلب بشكل غير مسبوق بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبت فيضانات وعمليات إجلاء في سلوفينيا والنمسا وبولندا وكرواتيا، في حين استمرت الحرائق في اجتياح إسبانيا والبرتغال وسط موجة حر مستمرة.
وسط موجة حر مستمرة في جنوب غرب القارة، عانت أوروبا من طقس شديد التقلب في مطلع الأسبوع، بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبت فيضانات وعمليات إجلاء في عدة دول، في حين استمرت الحرائق في اجتياح مناطق في إسبانيا والبرتغال.
إثر الفيضانات التي غمرت ثلث مساحة باكستان وأدت إلى مقتل 1700 شخص ونزوح 8 ملايين، تحولت المياه الراكدة إلى بؤر لانتشار أمراض مثل الملاريا والكوليرا وحمى الضنك. وحذرت الأمم المتحدة من "موجة ثانية" من الوفيات بسبب الأمراض.
بالرغم من أنّ موسم الحرائق لم ينتهِ بعد، إلّا أنّ الحصيلة الأولية تتفاقم في الاتحاد الأوروبي حيث أتت النيران على أكثر من 660 ألف هكتار منذ بداية العام، وهو رقمٌ قياسي منذ بدء تسجيل بيانات الأقمار الصناعية عام 2006.
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