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أسوأ حرائق غابات في تاريخ ولاية كولورادو الأمريكية

ولاية كولورادو تعاني من حرائق غابات تعد الأسوأ في تاريخها، السنة النيران أدت لإجلاء عشرات الآلاف من مساكنهم. لا يُعرف بعد عدد الضحايا.