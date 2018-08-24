أسماء محتملة في قائمة زيدان لمانشستر يونايتد

نتائج مانشستر يونايتيد السيئة في تعرض مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو إلى موجة انتقادات، دفعت بالبعض إلى الحديث عن احتمال استبداله بزين الدين زيدان خلال الأيام القادمة. إذ يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في تسلسل الدوري الإنجليزي الممتاز بست نقاط فقط، مركز متواضع مقابل حجم النادي ومستوى لاعبيه.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية نقلت أن زين الدين زيدان بعث بإشارات تدل على اهتمامه بتدريب الشياطين الحمر، في حال إقالة أو استقالة جوزيه مورينيو. وذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك، إذ كتبت أن زين الدين زيدان قد وضع قائمة من اللاعبين الذين يرغب بمجيئهم إلى ملعب "أولد ترافورد" في حال تدريبه الفريق. وتضم : الألماني توني كروس من ريال مدريد، الإسباني تياغو ألكانترا من بايرن ميونيخ، والأوروغواني نجم باريس سان جيرمان ادينسون كافاني والكولومبي خاميس رودريغيز المعار إلى بايرن من ريال مدريد.

كروس أبرز لاعبي ريال مدريد

وترى صحيفة "بيلد" الألمانية أن احتمال لقاء كروس بزيدان مرة أخرى وارد جدا، خصوصاً وأن اللاعب والمدرب نجحا معاً في خطف ثلاثة ألقاب من دوري الأبطال بالإضافة إلى الألقاب المحلية. كما أن زيدان عبر مرارا سواء حين كان مساعد مدرب للنادي الملكي أو كمدرب بعدها، عن أعجابه بإمكانيات توني كروس، الذي قال عنه مرة "إنه لا يلعب بطريقة ألمانية أبدا". بيد أن هناك صعوبة تتمثل في انتقال كروس إلى مانشستر، كونه مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2022، وقيمته في سوق الانتقالات تصل إلى 80 مليون يورو.

أما بالنسبة لتياغو ألكانترا، فإن عقده مع بايرن ينتهي عام 2021 وتصل قيمته في سوق الانتقالات إلى 60 مليون يورو، ولا يعرف إن كان عليه العودة إلى ناديه السابق برشلونة أم لا. والسؤال يطرح أيضا حول سبب اختيار زيدان للاوروغواني كافاني الذي قد بلغ 31 عاماً . لكن كافاني رقم صعب للفريق الباريسي، وهداف خطير جداً يحسم اللقاء في أوقات صعبة. وتصل قيمته إلى 60 مليون يورو أيضاً.

جلس خاميس كثيرا على دكة البدلاء في عهد زيدان بريال مدريد، فلماذا يرغب به زيدان في مانشستر يونايتد؟

ومن بين كل النجوم في قائمة زيدان المحتملة يبقى خاميس رودريغيز حالة صعبة، فقد ترك النادي الملكي وأعير إلى بايرن بسبب جلوسه على دكة البدلاء أغلب الوقت تحت قيادة زيدان، ومن غير المعلوم إن كان سيحصل على فرصته الحقيقية تحت قيادة زيدان مرة أخرى!

كل هذه احتمالات تبقى قائمة في حال ترك مورينيو لزيدان مهمة تدريب الشياطين الحمر، وحينها ستتضح أسباب اختيار المدرب الفرنسي لهذه الأسماء من نجوم الكرة.