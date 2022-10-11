أسلحة دفاعية جديدة لأوكرانيا..."محطة" جديدة في الحرب؟

أوكرانيا- الناتو يحذر موسكو واكتشاف عشرات الجثث لمدنيين في دونيتسك

حذر الناتو روسيا من أن أي هجمات على البنية التحتية الحيوية للحلفاء ستلقى ردا حازما، في الوقت الذي عززت فيه فرنسا وجودها العسكري على الجناح الشرقي للناتو، فيما أعلنت أوكرانيا اكتشاف جثث لعشرات المدنيين.