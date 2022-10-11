 أسلحة دفاعية جديدة لأوكرانيا...″محطة″ جديدة في الحرب؟ | مسائية DW | DW | 12.10.2022

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مسائية DW

أسلحة دفاعية جديدة لأوكرانيا..."محطة" جديدة في الحرب؟

حلفاء أوكرانيا في الناتو يعتبرون تزويدها بأنظمة جوية دفاعية جديدة هو الأولوية لهم. هل نشهد بداية "مرحلة" جديدة من الحرب ضد الروس؟ وهل يزداد الطلب العالمي على الأسلحة الغربية؟

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From left, Moscow-appointed head of Kherson Region Vladimir Saldo, Moscow-appointed head of Zaporizhzhia region Yevgeny Balitsky, Russian President Vladimir Putin, center, Denis Pushilin, leader of self-proclaimed of the Donetsk People's Republic and Leonid Pasechnik, leader of self-proclaimed Luhansk People's Republic pose for a photo during a ceremony to sign the treaties for four regions of Ukraine to join Russia, at the Kremlin in Moscow, Friday, Sept. 30, 2022. The signing of the treaties making the four regions part of Russia follows the completion of the Kremlin-orchestrated referendums. (Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

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September 21, 2022. - Russia, Moscow. - Russian President Vladimir Putin speaks during a televised address. President Putin announced partial military mobilization during the address. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine in response to requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic for assistance. Video grab/Russian Presidential Press and Information Office

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