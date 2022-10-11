أسلحة دفاعية جديدة لأوكرانيا..."محطة" جديدة في الحرب؟

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حلفاء أوكرانيا في الناتو يعتبرون تزويدها بأنظمة جوية دفاعية جديدة هو الأولوية لهم. هل نشهد بداية "مرحلة" جديدة من الحرب ضد الروس؟ وهل يزداد الطلب العالمي على الأسلحة الغربية؟
قالت الخارجية الألمانية إن مبنى مكتبياً شاهقاً توجد به قنصلية ألمانية في كييف أصيب خلال ضربات صاروخية روسية، فيما أكدت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستقوم بإمداد كييف بأنظمة دفاع جوي "قريبا جداً".
أعلنت أوكرانيا عن تحقيقها مزيد من الانتصارات على القوات الروسية وذلك على الرغم من القصف الروسي المستمر، فيما أعلن الكرملين أنه يتوقع أن يعرض الرئيس التركي على نظيره الروسي اقتراحاً ملموساً بشأن النزاع في أوكرانيا.
حذر الناتو روسيا من أن أي هجمات على البنية التحتية الحيوية للحلفاء ستلقى ردا حازما، في الوقت الذي عززت فيه فرنسا وجودها العسكري على الجناح الشرقي للناتو، فيما أعلنت أوكرانيا اكتشاف جثث لعشرات المدنيين.
اتهم الرئيس فلاديمير بوتين الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الأضرار الكبيرة في جسر القرم، بينما اعترفت موسكو بتزايد القصف الأوكراني. وفيما أعلنت تركيا عن مبادرة لتخفيف التوتر، أدان شولتس ويايدن تصعيدا روسيا إضافيا.
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