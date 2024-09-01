أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا

2024/9/19 ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤

زادت مع تقدم المعارك أسلحة الغرب إلى أوكرانيا كما ونوعا. واليوم تتجه كييف للحصول على أسلحة بعيدة المدى. فهل تنجر دول الناتو إلى مواجهة مع الجيش الروسي؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيده