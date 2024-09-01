أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا

زادت مع تقدم المعارك أسلحة الغرب إلى أوكرانيا كما ونوعا. واليوم تتجه كييف للحصول على أسلحة بعيدة المدى. فهل تنجر دول الناتو إلى مواجهة مع الجيش الروسي؟
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيده
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ضيوف الحلقة:
توماس فيغولد، خبير في الشؤون العسكرية //
لينا نجمي، محللة سياسية //
رامي القليوبي، خبير في الشأن الروسي - موسكو
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!