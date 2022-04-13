 أسلحة ألمانية ثقيلة تسلمها برلين إلى كييف بعد انتقادات | DW الأخبار | DW | 22.06.2022

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DW الأخبار

أسلحة ألمانية ثقيلة تسلمها برلين إلى كييف بعد انتقادات

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أن ألمانيا سلمت أوكرانيا سبعة مدافع من طراز هاوتزر 2000. وأكدت لامبرشت أن بلادها سترسل المزيد من الأسلحة الثقيلة لكييف لمساعدتها على ردع العدوان الروسي.

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