أسلحة ألمانية ثقيلة تسلمها برلين إلى كييف بعد انتقادات

شولتس يقترح "خطة مارشال" لإعادة بناء أوكرانيا

يرى المستشار الألماني أولاف شولتس أن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا "ما زالت بعيدة"، ومع ذلك حث على وضع "خطة مارشال" لإعادة بناء أوكرانيا. فيما كشفت وزيرة الدفاع الألمانية عن الأسلحة التي سُلمت لكييف.