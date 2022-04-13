أسلحة ألمانية ثقيلة تسلمها برلين إلى كييف بعد انتقادات

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أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أن ألمانيا سلمت أوكرانيا سبعة مدافع من طراز هاوتزر 2000. وأكدت لامبرشت أن بلادها سترسل المزيد من الأسلحة الثقيلة لكييف لمساعدتها على ردع العدوان الروسي.
في أحدث شحنة أسلحة ثقيلة تتسلمها أوكرانيا، أعلنت كييف نشر نظام المدفعية الألماني المتطور "بانزرهاوبيتز 2000"، شاكرة برلين على تعاونها ومعتبرة التسليم "مثالاً على التعاون الدولي لدعم أوكرانيا".
يرى المستشار الألماني أولاف شولتس أن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا "ما زالت بعيدة"، ومع ذلك حث على وضع "خطة مارشال" لإعادة بناء أوكرانيا. فيما كشفت وزيرة الدفاع الألمانية عن الأسلحة التي سُلمت لكييف.
بعد تعرضه لانتقادات فيما يتعلق بدعم كييف وبسبب بطء تسليم الأسلحة الثقيلة التي وعدت بها ألمانيا، تعهد المستشار شولتس أن يكون دعم بلاده لأوكرانيا ثابتا. كما وعد شولتس وقادة أوروبيون بدعم انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.
وافقت برلين على تسليم أسلحة بقيمة 350 مليون يورو لكييف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، فيما طالب مسؤولون أوكرانيون برلين مجددا بمزيد من الدعم لاسيما إرسال أسلحة ثقيلة.
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