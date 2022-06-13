أسلحة ألمانية بـ 350 مليون يورو لأوكرانيا والأخيرة تطلب المزيد

في رد من وزارة الاقتصاد المالية على طلب إحاطة من النائبة عن حزب اليسار، سيفيم داغدلين اليوم (الاثنين يونو/ حزيران 2022)، جاء أنه منذ اليوم الأولللغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط / فبراير حتى الأول من حزيران / يونيو الجاري، أعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لتسليم أسلحة بقيمة 219.8 مليون يورو وعتاد مثل الخوذات والسترات الواقية من الرصاص بقيمة 85.2 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، هناك أسلحة ومعدات تابعة للجيش الألماني بقيمة 45.1 مليون يورو، والتي تمت الموافقة عليها في إجراء مبسط اعتبارا من أول نيسان / أبريل الماضي.

وأشار وكيل وزارة الاقتصاد، أودو فيليب، في الرد إلى أن الأمر يتعلق في أغلبه هنا بعتاد مستعمل من الجيش الألماني وتم تقدير قيمته وفقا للوقت الحالي، وليس وفقا لسعره الأصلي الأعلى جزئيا في حالته الجديدة. وعقب يومين من الهجوم الروسي على أوكرانيا، قررت الحكومة الألمانية تسليم أسلحة إلى منطقة الحرب، محطمة بذلك أحد المحرمات في السياسة الألمانية لتوريد الأسلحة. ومنذ ذلك الحين، تسلمت أوكرانيا من ألمانيا قذائف صواريخ، وصواريخ مضادة للطائرات، وقنابل يدوية، وأكثر من 20 مليون طلقة ذخيرة.

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وتعهدت ألمانيا بتوريد أسلحة ثقيلة، مثل قطع مدفعية ودبابات مضادة للطائرات، ولكن لم يتم تسليمها بعد. وعلى سبيل المقارنة، منذ بداية الحرب حتى الأول من حزيران / يونيو، فيما وعدت الولايات المتحدة أو سلمت أسلحة ومعدات لأوكرانيا بقيمة 4.6 مليار دولار، وفقا لبيانات حكومية. ويشمل ذلك العديد من الأسلحة الثقيلة، مثل مدافع هاوتزر وقاذفات صواريخ متعددة.

ودعت البرلمانية اليسارية الألمانية داغدلين إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية بدلا من توريد أسلحة، وقالت "بدلا من تسليح كييف من أجل إطالة أمد الحرب بلا معنى وزيادة وهم السلامالمنتصر على روسيا، هناك حاجة إلى مبادرات دبلوماسية ملموسة للتوصل لحل تفاوضي مع ضمانات أمنية لجميع الأطراف".

مطالب لشولتس بمزبد من الدعم قبيل زيارته لكييف

وطالب السفير الأوكراني في برلين اندريه ميلنيكالمستشار الألماني أولاف شولتس بإعطاء تعهدات محددة خلال زيارته المزمعة للعاصمة الأوكرانية كييف. وفي تصريحات لمجلة "شبيغل" الألمانية، قال ميلنيك "نأمل أن يفي المستشار أخيرا خلال زيارته لكييف بالوعود الألمانية المتعلقة بتوريدات الأسلحة وانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي". وأضاف ميلنيك منتقدا أن بلاده لا تزال تنتظر حتى اليوم توريد أسلحة ثقيلة مثل مدافع هاوتزر 2000 ودبابات مضادة للطائرات طراز غ غيبارد. وأشار إلى أن الإعلانات وحدها لا ترقى إلى حد المساعدة في الحرب وتابع أنه يأمل لهذا السبب في الحصول من المستشار الألماني على مواعيد محددة لقدوم الاسلحة "لاسيما وأن الوعود مر عليها شهور بالفعل".

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وأعرب ميلنيك عن أمله في تحقيق تقدم فيما يتعلق بملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أيضا وقال "عندما يبعث المستشار الألماني بشكل مشترك مع رئيسي الحكومة في باريس وروما بإشارة مفادها بأن أوكرانيا يمكن أن تصبح مرشحا للانضمام، فإن ذلك يعد أكثر من مجرد إشارة رمزية قوية"، ولفت الدبلوماسي الأوكراني إلى أن تصريحات شولتس التي قال فيها إنه لا يرغب في السفر إلى كييف لمجرد التقاط الصور.

وحسب تقرير إعلامي، يعتزم شولتس السفر إلى كييف خلال الشهر الجاري حيث كتبت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد استنادا إلى مصادر حكومية فرنسية وأوكرانية أن شولتس يعتزم زيارة كييف بصحبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي وذلك قبل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

كليتشكو يطالب بدوره برلين بمزبد من الذخيرة والعتاد

من جانبه دعا عمدة كييف فيتالي كليتشكو ألمانيا إلى تقديم مزيد من الدعم لمساعدة بلاده للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية المستمرة، وذلك قبيل زيارة محتملة للمستشار الألماني أولاف شولتس إلى أوكرانيا. وقال كليتشكو لصحيفة بيلد الألمانية "نحتاج دعما قويا بفرض عقوبات وتقديم أسلحة من الزعماء الثلاثة (الألماني والفرنسي والإيطالي) للدول الأكثر أهمية في أقرب وقت ممكن"، مجددا دعوته إلى تقديم المزيد من الذخيرة والأسلحة الحديثة. يشار إلى أن كييف لطالما طالبت ألمانيا بتقديم الدعم ولكن برلين أبطأت في الاستجابة.

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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا تهديد عالمي من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا التفاوض على طريقة بوتين على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا لاجئون من الدرجة الأولى؟ بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا حسابات صينية منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة



وقال كليتشكو إن الجيش أبلغه أن المعدات التي تم التعهد بها تصل إلى أوكرانيا إلا أنها ليست بالكميات المتوقعة. وقال كليتشكو "هذا يعني أننا نخسر جزءا من أراضينا ونفقد أرواحنا".

وعلى الرغم من أن القوات الروسية تركز على ما يبدو على جنوب وشرق أوكرانيا، إلا أن عمدة كييف حذر من أن مدينته أبعد من أن تكون آمنة. وقال كليتشكو إن كييف لا تزال في خطر التعرض لهجوم من قبل القوات الروسية، مشيرا إلى أن كييف كانت هدفا ولا تزال هدفا.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)