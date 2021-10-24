نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أسعار النفط

تتركز الأنظار على أسعار النفط لأن مستواها يؤثر على النمو العالمي. وكلما تراجعت الأسعار يخسر المنتجون، في حين يربح المستهلكون واقتصادهم. مؤخرا تراجعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة بسبب كيرونا وتخمة السوق.

يتقلب سعر برميل النفط في السوق العالمية بين فترة وأخرى حسب عوامل عديدة. وقد تراجعت الأسعار مؤخرا إلى أكثر من النصف ليتراوح سعر البرميل بين 20 و 27 دولارا للبرميل بسبب تبعات فيروس كورونا التي أدت إلى تراجع الطلب. وزاد الطين بلة فشل اوبك وروسيا في الاتفاق على خفض الإنتاج وتقليص العرض في السوق العالمية.

TO GO WITH AFP STORY BY MIGUEL SANCHEZ Lighting a domestic gas hob in Santiago, Chile, October 192, 2012. Chile needs to increase the production of energy by 8,000 MW to ensure its growth, specially in the mining sector, but finding a way compatible with the environment. AFP PHOTO/Martin BERNETTI (Photo credit should read MARTIN BERNETTI/AFP/Getty Images)

تحليل: تبعات ارتفاع أسعار الطاقة بين النعمة والنقمة 24.10.2021

بالنسبة للدول المُصدّرة يشكل ارتفاع أسعار الطاقة فرصة لتحقيق أكثر من هدف سد عجز الموازنة، لكن تأثير ذلك على الدول المستوردة لا يقتصر على تأجيج نار الغلاء. رغم ذلك فإن كليهما بحاجة إلى الطاقة المتجددة لأكثر من سبب.
April 30, 2021, Ukraine: In this photo illustration, OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) logo is seen displayed on a smartphone screen and a pc screen. (Credit Image: © Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Wire

للمرة الأولى... خلاف علني بين السعودية والإمارات 05.07.2021

"إنها كل المجموعة مقابل دولة واحدة". بهذه الكلمات عبر وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، عن خلاف علني نادر مع حليفتها التقليدية الإمارات بشأن اتفاق لإنتاج النفط. ما خلفيات القضية؟ وما انعكاساتها على أسعار النفط؟
People and security forces talk under a bridge, in Sohar, Oman, Tuesday, May 25, 2021. On Tuesday, dozens of protesters angry over firings and the poor economy of Oman marched in Sohar, a city some 200 kilometers northwest of the capital, marking a third day of demonstrations in the typically subdued sultanate. (AP Photo)

احتجاجات عُمان.. بداية "ربيع عربي" خليجي أم سحابة صيف عابرة؟ 27.05.2021

اندلعت احتجاجات غير مسبوقة في سلطنة عمان البلد المستقر نسبياً في منطقة مشتعلة. فيديوهات أظهرت استنفار قوات الأمن واستخدامها الغاز المسيل للدموع. هل تكون بداية "ربيع عربي جديد" أم أنها مجرد زوبعة في فنجان؟
People and security forces talk under a bridge, in Sohar, Oman, Tuesday, May 25, 2021. On Tuesday, dozens of protesters angry over firings and the poor economy of Oman marched in Sohar, a city some 200 kilometers northwest of the capital, marking a third day of demonstrations in the typically subdued sultanate. (AP Photo)

اشتباكات خلال احتجاجات نادرة في سلطنة عمان للمطالبة بفرص عمل 26.05.2021

لأول مرة منذ وصول السلطان هيثم بن طارق إلى العرش تقع احتجاجات بسلطنة عمان التي تشهد معدلات بطالة قياسية وتراجعا اقتصاديا منذ أشهر على خلفية الاغلاقات المرتبطة بكورونا والانخفاض الذي أصاب أسعار النفط الخام العام الماضي.
10.12.2019, Saudi-Arabien, Riad: Abdullatif bin Rashid Al Zayani (l-r), Generalsekretär des Golf-Kooperationsrates (GCC), Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Emir von Kuwait, Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thanim, Premierminister von Katar, Fahd bin Mahmoud Al Said, stellvertretender Premierminister von Oman, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, König von Saudi-Arabien, Hamad bin Isa Al Khalifa, König von Bahrain, Mohammed bin Raschid Al Maktum, Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher des Emirats Dubai, und Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien, haben sich vor der 40. Sitzung des Golf-Kooperationsrates (GCC) für ein Gruppenfoto aufgestellt. Foto: Saudi Press Agency/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

وكالة: عجز ميزانيات دول الخليج يتراجع بشكل حاد... والسبب؟ 26.05.2021

توقعت وكالة عالمية تراجع عجز ميزانيات دول الخليج في العام الحالي بفضل ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الاقتصاد بعد تخفيف تدابير احتواء كورونا. لكنها أشارت إلى أن العجز سيرتفع من جديد بدءاً من 2023.
Saudi and Foreign investors stand in front of the logo of Saudi state oil giant Aramco during the 10th Global Competitiveness Forum on January 25, 2016, in the capital Riyadh. The an annual event brings together high-ranking Saudi officials and world business leaders. / AFP / Fayez Nureldine (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

عملاق النفط السعودي أرامكو يخفض الإنفاق بعد تراجع الأرباح 21.03.2021

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو توقعها خفض الإنفاق الرأسمالي بعدما قالت إن صافي ربح 2020 تراجع بنسبة 44.4 بالمئة، متأثراً بهبوط أسعار الخام والكميات المبيعة وتراجع هوامش أرباح مصافي التكرير، في ظل جائحة كورونا.
01.04.2015 ***** In this April 1, 2015 photo, Gulf Arab visitors in their traditional Kandora pass by giant skyscrapers at the Marina waterfront in Dubai, United Arab Emirates. The area is sometimes referred to as the Manhattan of the Middle East and some of its buildings are promoted by realtors as having ¿Manhattan style¿ architecture. Penthouses in the Dubai Marina are similarly priced to New York City¿s upscale properties. (AP Photo/Kamran Jebreili) Copyright: picture-alliance/AP Photo/K. Jebreili

بسبب كورونا وأسعار النفط.. تراجع عدد سكان دول الخليج العربية 15.02.2021

نتيجة لجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، انخفض عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي، وسط توقعات بعدم عودة عدد السكان لمعدله قبل حلول 2023. أكبر تراجع في عدد السكان العام الماضي تم تسجيله في دبي، مركز الأعمال بالشرق الأوسط.

مسائية DW: اقتصاد العراق المتعثر... قنبلة موقوتة؟ 05.02.2021

الاقتصاد العراقي يئن تحت انخفاض أسعار النفط والدينار العراقي يواصل انهياره. وتقارير تحذر من إمكانية حدوث كارثة اقتصادي، أي خيارات تمتلكها حكومة بغداد لإنعاش الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة، وأين وصلت الإصلاحات التي تعهد بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل اشهر؟
17.12.2020 A Saudi man gets a dose of a coronavirus disease (COVID-19) vaccine, in Riyadh, Saudi Arabia December 17, 2020. REUTERS/Ahmed Yosri

دول الخليج تعود لتشديد الإجراءات مع ازدياد الإصابات بكورونا 04.02.2021

تعود دول الخليج تدريجيا إلى إجراءات الإغلاق مع ازدياد الإصابات بكورونا، وعانت المنطقة الغنية بالنفط العام الماضي من انكماش اقتصادي كبير بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس.
dpatopbilder - 25.10.2020, Irak, Bagdad: Demonstranten schwenken bei einem Marsch anlässlich des ersten Jahrestags der massiven Anti-Regierungsbewegung, die die Absetzung der gesamten der Korruption beschuldigten herrschenden Klasse fordert, die irakische Nationalfahne. Foto: Ameer Al Mohammedaw/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

تحليل: هل يتجاوز العراق أزمة مالية غير مسبوقة في تاريخه؟ 16.11.2020

دخل العراق أزمة مالية خانقة تحرمه حتى من دفع رواتب موظفي الدولة. في هذه الأثناء ليس أمام حكومة مصطفى الكاظمي سوى مزيد من الاقتراض الذي يرّحل المشكلة حتى القيام بإصلاحات مؤلمة، أين تكمن الأولوية هنا، وهل من فرصة للإصلاح؟
Volunteers distribute Iftar meals to migrant workers keeping distance from each other during the Muslim holy month of Ramadan within the initiative of Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, the ruler of Dubai, to distribute 10 million meals, on April 28, 2020 in Dubai. (Photo by Karim SAHIB / AFP) (Photo by KARIM SAHIB/AFP via Getty Images)

تحليل: طرد المصريين وعرب آخرين من الخليج ومخاطره على دولهم 20.09.2020

في دول الخليج يتعرض ملايين العاملين الأجانب والعرب للطرد والترحيل بسبب الركود الاقتصادي وتبعات كورونا. وفي مصر لوحدها شمل ذلك نحو نصف مليون عامل. ما هي أبرز المشاكل الناجمة عن ذلك، وهل يمكن مواجهات تحدياتها؟
10.12.2019, Saudi-Arabien, Riad: Abdullatif bin Rashid Al Zayani (l-r), Generalsekretär des Golf-Kooperationsrates (GCC), Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Emir von Kuwait, Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thanim, Premierminister von Katar, Fahd bin Mahmoud Al Said, stellvertretender Premierminister von Oman, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, König von Saudi-Arabien, Hamad bin Isa Al Khalifa, König von Bahrain, Mohammed bin Raschid Al Maktum, Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher des Emirats Dubai, und Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien, haben sich vor der 40. Sitzung des Golf-Kooperationsrates (GCC) für ein Gruppenfoto aufgestellt. Foto: Saudi Press Agency/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

توقعات برقم قياسي لديون دول الخليج العربية هذا العام 20.07.2020

مع الإغلاق بسبب كورونا، وخسارة أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها؛ اقترضت دول من مجلس التعاون الخليجي عشرات المليارات من الدولارات لدعم خزائنها. وتتوقع وكالة تصنيف عالمية أن تسجل دول الخليج دينا قياسيا هذا العام.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (also known as MBS) attends the council of ministers or cabinet meeting by videoconference, amid the COVID-19 crisis, in Riyad, Saudi Arabia, on April 28, 2020. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM |

نهاية نموذج الرفاه في السعودية.. فماذا عن مستقبل بن سلمان؟ 12.05.2020

فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط يؤثران بقوة على الميزانية الحكومية السعودية. المملكة أعلنت عن رفع للضرائب واقتطاعات كبيرة تؤثر على المواطن العادي، ما يعني نهاية نموذج الرفاه السعودي. فما تاثير ذلك على مستقبل بن سلمان؟
FILE- In this Sunday, Dec. 20, 2015 file photo, a man rides a camel through the desert oil field and winter camping area of Sakhir, Bahrain. OPEC nations have agreed in theory that they need to reduce their production to help boost global oil prices during a meeting in Algeria, but a major disagreement between regional rivals Saudi Arabia and Iran still may derail any cut. (AP Photo/Hasan Jamali, File) |

بسبب كورونا.. السعودية تتخذ إجراءات تقشفية "مؤلمة" 11.05.2020

أعلنت السعودية عن إجراءات تقشفية وصفتها بـ"الضرورية وإن كان فيها ألم" وذلك "لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية" التي أدت مع عوامل أخرى إلى انخفاض أسعار النفط وبالتالي هبوط احتياطات العملات الأجنبية والإيرادات.
US soldiers stand near a Patriot missile system at a Turkish military base in Gaziantep on February 5, 2013. The United States, Germany and the Netherlands committed to send two missile batteries each and up to 400 soldiers to operate them after Ankara asked for help to bolster its air defences against possible missile attack from Syria. AFP PHOTO / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

ما الذي تخفيه واشنطن وراء سحب أنظمة دفاعية وطائرات من السعودية؟ 08.05.2020

أعلنت مصادر قيام الولايات المتحدة بسحب صواريخ باترويت وبعض الطائرات المقاتلة من السعودية، ما دفع عديدا من المراقبين والصحف العالمية لبحث الأسباب التي تكمن وراء هذا القرار.

A security guard keeps watch over hundreds of taxi cabs parked at the shopping theme park Global Village in Dubai, United Arab Emirates, Tuesday, April 7, 2020. Dubai is under a 24-hour lockdown over the new coronavirus pandemic, leaving taxi cabs unfilled and schools buses idle in the parking lot of the park, a popular attraction open every winter. Global Village closed early this year due to the virus outbreak. (AP Photo/Jon Gambrell) |

اقتصاديات دول الخليج تواجه رحيلا جماعيا للوافدين.. بداية النهاية؟ 08.05.2020

ملايين الوافدين في دول الخليج لم يعد أمام الكثير منهم أي خيار آخر سوى العودة إلى بلدانهم في ظل تفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط وبالتالي تراجع متواصل للاقتصاد، غير أنها خطوة تهدد اقتصاديات المنطقة بمزيد من الركود.
مزيد من المقالات