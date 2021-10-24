تتركز الأنظار على أسعار النفط لأن مستواها يؤثر على النمو العالمي. وكلما تراجعت الأسعار يخسر المنتجون، في حين يربح المستهلكون واقتصادهم. مؤخرا تراجعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة بسبب كيرونا وتخمة السوق.

يتقلب سعر برميل النفط في السوق العالمية بين فترة وأخرى حسب عوامل عديدة. وقد تراجعت الأسعار مؤخرا إلى أكثر من النصف ليتراوح سعر البرميل بين 20 و 27 دولارا للبرميل بسبب تبعات فيروس كورونا التي أدت إلى تراجع الطلب. وزاد الطين بلة فشل اوبك وروسيا في الاتفاق على خفض الإنتاج وتقليص العرض في السوق العالمية.