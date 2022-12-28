أسعار الغاز في أوروبا تتراجع لأدنى مستوى منذ غزو روسيا لأوكرانيا

اتجه الغاز الطبيعي الأوروبي نحو أطول جولة تراجع يومي فى العام الجاري حيث تسبب الطقس المعتدل، والكهرباء المتولدة من الرياح العاتية، في تخفيف الضغط أكثر على أنظمة الطاقة في المنطقة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2022).

حيث تراجعت أسعار العقود الآجلة الرئيسية خلال الأشهر الأقرب للوقت الراهن بواقع 4ر4 % لليوم الثامن على التوالي.

وانخفض العقد الآجل للغاز الطبيعي الهولندي "TTF" إلى 76.18 يورو لكل ميغاواط / ساعة. وكانت آخر مرة يكون فيها الغاز الأوروبي رخيصًا بهذا الشكل في شهر فبراير/ شباط الماضي، قبل بدء العدوان الروسي على أوكرانيا.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري انخفض العقد الآجل "TTF" بنحو 60 يورو لكل ميغاواط ساعة. وكان قد وصل لمستوى قياسي في صيف هذا العام مسجلا 345 يورو لكل ميغاواط ساعة. في ذلك الوقت، أدى توقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى ارتفاع سريع وهائل في أسعار الغاز الطبيعي.

وتراجعت الأسعار بشدة الشهر الجاري بفضل الإمدادات الوفيرة من الغاز الطبيعي المسال. وسمح الدفء القادم في غير أوانه والتراجع النموذجي في الطلب خلال موسم العطلات لبعض الدول بتخزين الغاز الفائض والإضافة إلى المخزون الممتلئ عن المعدل الطبيعي.

وأفادت شركة ماكسار تكنولوجيز المتخصصة فى تكنولوجيا الفضاء ومراقبة الأرض بأنه من المتوقع أن تظل درجات الحرارة في أغلب أوروبا فوق المتوسط لأسبوعين آخرين.

رقم قياسي لتراجع معدل بيع الغاز الروسي

ومن جهتها، أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي تراجع صادراتها إلى أسواقها الرئيسية خلال العام الحالي بمقدار النصف تقريبا، لتصل لأقل مستوياتها منذ بداية القرن الحالي، في ظل خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا ردا على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

تجهيز أول محطة عائمة للغاز المسال في ألمانيا

ونقلت وكالة بلومبرغ للانباء عن أليكسي ميللر الرئيس التنفيذي للشركة قوله في تصريحات عبر تطبيق تلغرام للتواصل الاجتماعي، إن غازبروم صدرت خلال العام الحالي حوالي 100,9 مليار متر مكعب إلى الدول من خارج جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وهو ما يقل بنسبة 46% عن صادرات الشركة في العام الماضي.

يذكر أن صادرات غازبروم إلى أوروبا، والتي تعتبر تاريخيا السوق الرئيسية للغاز الطبيعي الروسي، تراجعت بشدة خلال العام الحالي بعد قرار الحكومة الروسية خفض صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الغربية.

وأظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم الأربعاء، تراجعا حادا في صادرات روسيا من خام الأورال الرئيسي للنفط الروسي من الموانئ الغربية الرئيسية الثلاث خلال الشهر الحالي، وهو ما يشير إلى المصاعب التي تواجهها روسيا لإيجاد مشترين جدد يحلون محل المشترين الأوروبيين الذين توقفوا عن شراء الخام الروسي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن صادرات خام الأورال تراجعت خلال الشهر الحالي إلى 6,7 مليون طن بما يعادل 1,58 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات برامج التحميل في الموانئ الروسية، مشيرة إلى أن الصادرات تراجعت بنسبة 16% عن الشهر الماضي.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)