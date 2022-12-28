أسعار الغاز في أوروبا تتراجع لأدنى مستوى منذ غزو روسيا لأوكرانيا

اتجه الغاز الطبيعي الأوروبي نحو أطول جولة تراجع يومي فى العام الجاري حيث تسبب الطقس المعتدل، والكهرباء المتولدة من الرياح العاتية، في تخفيف الضغط أكثر على أنظمة الطاقة في المنطقة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2022).
حيث تراجعت أسعار العقود الآجلة الرئيسية خلال الأشهر الأقرب للوقت الراهن بواقع 4ر4 % لليوم الثامن على التوالي.
وانخفض العقد الآجل للغاز الطبيعي الهولندي "TTF" إلى 76.18 يورو لكل ميغاواط / ساعة. وكانت آخر مرة يكون فيها الغاز الأوروبي رخيصًا بهذا الشكل في شهر فبراير/ شباط الماضي، قبل بدء العدوان الروسي على أوكرانيا.
ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري انخفض العقد الآجل "TTF" بنحو 60 يورو لكل ميغاواط ساعة. وكان قد وصل لمستوى قياسي في صيف هذا العام مسجلا 345 يورو لكل ميغاواط ساعة. في ذلك الوقت، أدى توقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى ارتفاع سريع وهائل في أسعار الغاز الطبيعي.
وتراجعت الأسعار بشدة الشهر الجاري بفضل الإمدادات الوفيرة من الغاز الطبيعي المسال. وسمح الدفء القادم في غير أوانه والتراجع النموذجي في الطلب خلال موسم العطلات لبعض الدول بتخزين الغاز الفائض والإضافة إلى المخزون الممتلئ عن المعدل الطبيعي.
وأفادت شركة ماكسار تكنولوجيز المتخصصة فى تكنولوجيا الفضاء ومراقبة الأرض بأنه من المتوقع أن تظل درجات الحرارة في أغلب أوروبا فوق المتوسط لأسبوعين آخرين.
رقم قياسي لتراجع معدل بيع الغاز الروسي
ومن جهتها، أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي تراجع صادراتها إلى أسواقها الرئيسية خلال العام الحالي بمقدار النصف تقريبا، لتصل لأقل مستوياتها منذ بداية القرن الحالي، في ظل خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا ردا على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ للانباء عن أليكسي ميللر الرئيس التنفيذي للشركة قوله في تصريحات عبر تطبيق تلغرام للتواصل الاجتماعي، إن غازبروم صدرت خلال العام الحالي حوالي 100,9 مليار متر مكعب إلى الدول من خارج جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وهو ما يقل بنسبة 46% عن صادرات الشركة في العام الماضي.
يذكر أن صادرات غازبروم إلى أوروبا، والتي تعتبر تاريخيا السوق الرئيسية للغاز الطبيعي الروسي، تراجعت بشدة خلال العام الحالي بعد قرار الحكومة الروسية خفض صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الغربية.
وأظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم الأربعاء، تراجعا حادا في صادرات روسيا من خام الأورال الرئيسي للنفط الروسي من الموانئ الغربية الرئيسية الثلاث خلال الشهر الحالي، وهو ما يشير إلى المصاعب التي تواجهها روسيا لإيجاد مشترين جدد يحلون محل المشترين الأوروبيين الذين توقفوا عن شراء الخام الروسي.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن صادرات خام الأورال تراجعت خلال الشهر الحالي إلى 6,7 مليون طن بما يعادل 1,58 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات برامج التحميل في الموانئ الروسية، مشيرة إلى أن الصادرات تراجعت بنسبة 16% عن الشهر الماضي.
ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
التنقل المحايد مناخيا
من أجمل الهوايات: صعود الجبل بدراجة خاصة بالمنعرجات، واستكشاف الطبيعة بسهولة. ويمكن لاعتماد على محرك كهربائي يعمل بالبطارية، الأمر الذي يجعل العديد من وسائل النقل صديقة للبيئة وفعالة وموفّرة للطاقة، وتخلق أيضا شعورا بالمتعة.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
جودة حياة أفضل
الحيّز المتاح داخل المدن يبقى محدودا. وفي السنوات المائة الأخيرة تم دفع سائقي الدراجات الهوائية والمشاة إلى الهامش. بينما تملأ السيارات الشوارع وتلوث الجو. وهذا ما يريد عدد متزايد من المدن تغييره، ورفع مستوى جودة الحياة لسائقي الدراجات والمشاة، مع كثير من المقاهي وأماكن الالتقاء. وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العامة وتقليل عدد السيارات كما هو الشأن هنا في أمستردام.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
نهضة قطار المترو
قطارات المترو تسير بتكلفة ضئيلة، وتستخدم الطاقة النظيفة؛ أي طاقة الكهرباء. بسلاسة وسرعة تتقدم وسيلة النقل المفضلة عبر المدينة كما هو الشأن هنا في بورتو (البرتغال). بدأ قطار المترو الأول العمل في عام 1832 في نيويورك. وابتداء من 1927 تم بناء مسارات عالمية. ومنذ بضع سنوات تشهد بعض المدن انتشارا كبيرا لقطارات المترو العاملة بالكهرباء.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
توجه للحافلة الكهربائية
تحتاج المحركات الكهربائية إلى ثلث الطاقة التي تستهلكها محركات الديزل. كما أنها خافتة الصوت وتسير بالكهرباء الخضراء الصديقة للبيئة. هذه الحافلة في نانت بفرنسا تسير بالكهرباء من البطارية. وفي سكة أخرى تسير الحافلة تحت مجمع تيار يشحن بطاريتها. وهذا المزيج جيد ويتم استخدامه بشكل متزايد.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
الاستعارة عوض الشراء والامتلاك
استعارة السيارة أو الدراجة، فقط عندما نحتاجها؛ إنه أمر عملي ويوفر المال والحيّز المكاني. وتدعم مدن مثل برلين ما يسمى بـ "شيرينغ" أي التشاركية. فضلا عن أن جميع عربات الاستعارة كهربائية. وعدد متزايد من الناس يلجأ لهذه الوسيلة، لاسيما الشباب في المدن.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
سريعة وصديقة للبيئة
القطارات السريعة تتعدى سرعتها 300 كلم في الساعة الواحدة في الصين (الصورة) واليابان والاتحاد الأوروبي. وبفضل المحرك الكهربائي والمقاومة الضعيفة للهواء تستهلك القطارات القليل من الطاقة، أي 30 مرة أقل من الطائرة وخمس مرات أقل من الشاحنة وأقل حتى من السفينة. وبالنسبة إلى حركة السير الصديقة للبيئة تكون حركة السير على القضبان بالتالي مهمة.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
دراجات النقل في الخدمة
عربات البضائع الكبيرة تملأ في الغالب الشوارع في المدن. وهذا يتسبب في إزعاج يمكن تفاديه بخدمة نقل ذكية ومحافظة على البيئة كما هنا في ميونيخ. ازداد الاعتماد مؤخرا على الدراجات كبيرة الحجم من أجل نقل البضائع داخل المدن.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
في حركة تحت الشمس
تقطع هذه العربة التي تعمل بالطاقة الشمسية نحو 5000 كلم في السنة الواحدة في شمال ألمانيا. أما في جنوب إسبانيا الغنية بالشمس فيمكن أن تقطع 10000 كلم. يزداد إنتاج العربات المزودة بالخلايا الشمسية داخل هيكل العربة. ويمكن الاستفادة من الكهرباء المخزنة فيها لتستخدم أيضا لتشغيل عربات أخرى أو لتزويد المنزل بالكهرباء.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
ثورة في النقل البعيد
تمتلك هذه الشاحنة الكهربائية والتابعة لشركة نقل سويسرية بطارية بسعة 900 كيلوواط/ساعي. ما يمكنها من السير وهي محملة بالبضائع لمسافة 500 كلم، دون حاجة لشحن البطارية. ورغم أن ثمن هذه الشاحنة الكهربائية أغلى بمرتين ونصف من الشاحنة التي تعمل بالديزل، إلا أنها توفر استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
العبّارات تستخدم الكهرباء
هذه العبارة الخاصة بنقل السيارات تتردد في بحيرة أونتاريو الكندية بين وولف ايسلاند وكينغستون. مسافة العبور تستغرق 20 دقيقة ويتم شحن البطارية في غضون 10 دقائق فقط. ولكن لا يصلح استخدام البطاريات لسفن البحار العالية لأن قوتها تظل ضئيلة. وحركة النقل المحايدة مناخيا تبقى ممكنة فقط باستخدام الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من مصادر متجددة.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
حركة الطيران تحتاج إلى مسارات رفيقة بالبيئة
يمكن أن تصبح طائرات النقل العادية رفيقة بالبيئة إذا استخدمت كيروسين اصطناعي. وهذا الأخير يمكن إنتاجه من الكهرباء النظيفة، ولكن يجب انتظار بناء خطوط أوسع للإنتاج. ولذلك سيستغرق الأمر سنوات قبل أن تطير الطائرات بطريقة محايدة للمناخ. كما تتسبب الطائرات في نشوء سحب مضرة بالمناخ. ومن خلال مسارات تحليق متعددة ومتباعدة يمكن تفادي هذه الأضرار المناخية.