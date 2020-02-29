أسطورة مان يونايتد يوجه نصيحة لـ"منبوذ" ريال مدريد

لا يختلف اثنان أن نجم ريال مدريد غاريث بيل، واحد من أهم المواهب الكروية في عالم الساحرة المستديرة، فصاحب القدم اليسرى الساحرة يتمتع بكل ما يحتاج إليه لاعب كرة القدم العصري، من موهبة وقوة وذكاء فوق المستطيل الأخضر.

إلا أن الدولي الويلزي، يمر منذ مدة طويلة بمرحلة غريبة للغاية في مسيرته الكروية، حيث فقد شغفه في اللعب وأصبح "مرتاحاً" من جلوسه على دكة بدلاء "الميرنغي" طيلة أطوار الموسم، فضلاً عن رفضه المتكرر الرحيل عن ريال مدريد، رغم رغبة فريق العاصمة الإسبانية وخصوصاً مدربه زين الدين زيدان، في رحيله عن الفريق في أقرب وقت ممكن.

ويبدو أن وضع "القطار الويلزي" المُعطل حالياً، لم يرق لواحد من أساطير الكرة الإنجليزية في العقود الأخيرة، ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قال نجم مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند، إن على غاريث بيل الرحيل عن ريال مدريد.

وقال فيرديناند: "إذا نظرت إلى الأمور من زاوية الألقاب، فإن بيل فاز بعدد هائل من الألقاب (مع ريال مدريد)، وأضاف: "ليس هناك شك أن أمراً ما يحدث، ونحن محرومون من (مشاهدة) موهبة بيل. نريده أن ينزل للملعب من أجل اللعب".

وتابع أسطورة "الشياطين الحمر" كلامه عن غاريث بيل قائلاً: "لقد رأينا ما يمكن أن يفعله في النهائيات (سجل هدفاً رائعاً ضد ليفربول) وفي اللحظات الكبيرة سجل أهدافاً رائعة"، وأضاف: "لكن الآن لا يُسمح لنا برؤيته يلعب وهذا الأمر محبط".

واختتم ريو فيرديناند حديثه عن غاريث بيل بالقول: "أعتقد أن الوقت قد حان الآن. عليه أن يقطع علاقاته مع ريال مدريد أو يذهب إلى فريق آخر، على الأقل على شكل إعارة".

ر.م/م.ع.ح/ع.ج.م