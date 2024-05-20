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عالم الرياضةألمانيا

بعد هبوطه السابع.. بودولسكي يطالب بتغييرات جذرية بنادي كولن

٢٠ مايو ٢٠٢٤

دعا لوكاس بودولسكي أسطورة نادي كولن (كولونيا) لإجراء تغييرات جذرية في النادي بعد هبوطه للمرة السابعة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). إدارة النادي تعرضت لانتقادات من أحد أبرز رموز كولن أيضا.

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Fußball Bundesliga I Lukas Podolski
صورة من: Thomas Zimmermann/IMAGO

وجه الدولي الألماني السابق وأحد أبرز رموز نادي كولن (كولونيا) الذي هبط مجددا لدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم لوكاس بودولسكي (38 عاما) انتقادات لاذعة للقيادة الحالية للنادي.

وقال بودولسكي لصحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" اليوم الاثنين (20 مايو/ أيار 2024) أن النادي بدا غير مهتم بالعرض السابق الذي قدمه لمساعدته.

وأوضح أنّ "هناك الكثير من الأشخاص يتخذون القرارات في كولن، أشخاص لديهم معرفة قليلة أو عدم معرفة بشأن كرة القدم الاحترافية، دائرة اتخاذ القرارات كبيرة للغاية".

وأشار بودولسكي قائلا: "على النقيض، كولن في حاجة إلى دائرة صغيرة تتشكل ربما من ثلاثة أو أربعة أشخاص، بإمكانهم إتخاذ قرارات ذكية بسرعة وبشكل مؤثر".

وطالب الدولي السابق بإحداث تغيرت مؤكدا "بالطبع الأمور لا يمكن أن تسير بهذه الطريقة، ينبغي إحداث تغيير".

وانضم بودولسكي إلى كولن في سن العاشرة ولعب للفريق الأول بين عامي 2003 و2006 و2009 و2012 كما شارك مع الفريق لموسم واحد في دوري الدرجة الثانية، وتضمنت قائمة الأندية التي احترف فيها، بايرن ميونخ وارسنال وغالطة سراي وفيسيل كوبي.

وشارك بودولسكي في 130 مباراة مع منتخب ألمانيا وفاز معه بمونديال البرازيل 2014 ومازال يلعب في صفوف جورنيك زابجه في بلده الأصلي بولندا، التي رحل عنها وهو رضيع رفقة أبويه.

وأشار بودولسكي "من المؤكد أن رغبتي ستكون أكبر لو أنني كنت مطلوبا وتم السماح لي بالمساعدة في الماضي، لكن في الماضي، نادرا ما كانت مساعدتي مطلوبة". وتابع "ليس بوسعي سوى تخمين الأسباب... الحسد؟ الاستياء؟ الخوف من أن أخطف الأضواء من المسؤولين؟ لا أعرف".

وانضم ديتار بريشتاين الذي شارك في تتويج كولن بثنائية الدوري والكأس في 1978 إلى بودولسكي في انتقاد إدارة النادي.

وقال بريشتاين "نحن نفكر بجدية في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية إذا لم تتحمل إدارة النادي المسؤولية من تلقاء نفسها". وأضاف "الأعضاء والمشجعون الذين أتحدث إليهم يريدون شيئا واحدا فقط، بداية جديدة، ينبغي على المسؤولين استخلاص العواقب وتمهيد الطريق".

وكان فريق كولن قد هبط رسميا لدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، وللمرة السابعة في تاريخه، يوم السبت الماضي بعد خسارته أمام هايدنهايم بهدف مقابل أربعة.

ع.غ/أ.ح (د ب أ)

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