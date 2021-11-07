أسطورة كريب سوزيت من موناكو

وفاة صباح فخري.. ملك "القدود الحلبية" وأسطورة الغناء الأصيل

تودع الموسيقي العربية أحد أهم أعمدتها وواحد من أهم رموز الطرب العربي الأصيل، الفنان صباح فخري، المتربع منذ أكثر من ستة عقود دون استثناء على عرش غناء القدود الحلبية، بعد أن وفاته المنية عن عمر يناهز 88 عاما.