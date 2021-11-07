 أسطورة كريب سوزيت من موناكو | يوروماكس | DW | 24.10.2021

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يوروماكس

أسطورة كريب سوزيت من موناكو

يُزعم أن ابتكار كريب سوزيت كان صدفة. طاه مبتدئ كان يعد الفطائر عندما اشتعلت النيران في أحد المشروبات الكحولية. مراسلة يوروماكس تحرت في مونتي كارلو عن هذه الأسطورة.

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