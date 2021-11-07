أسطورة كريب سوزيت من موناكو

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يُزعم أن ابتكار كريب سوزيت كان صدفة. طاه مبتدئ كان يعد الفطائر عندما اشتعلت النيران في أحد المشروبات الكحولية. مراسلة يوروماكس تحرت في مونتي كارلو عن هذه الأسطورة.
تودع الموسيقي العربية أحد أهم أعمدتها وواحد من أهم رموز الطرب العربي الأصيل، الفنان صباح فخري، المتربع منذ أكثر من ستة عقود دون استثناء على عرش غناء القدود الحلبية، بعد أن وفاته المنية عن عمر يناهز 88 عاما.
في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة الحديث عن جريمة "ختان الإناث" المستمرة، وعن الأساطير التي تحوم حولها، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
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