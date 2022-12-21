 أسطورة كرة القدم بيليه يقضي ليلة الميلاد رفقة أسرته بالمستشفى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.12.2022

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أسطورة كرة القدم بيليه يقضي ليلة الميلاد رفقة أسرته بالمستشفى

نشرت نجلة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه صورة لهما، حيث قضيا ليلة عيد الميلاد على هامش تلقيه العلاج في المستشفى في مدينة ساو باولو البرازيلية. وتقاطرت رسائل الدعم على "الجوهرة السوداء" الفائز بلقب كأس العالم ثلاث مرات.

بيليه أسطورة كرة القدم، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بثلاث كؤس للعالم

بيليه أسطورة كرة القدم، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بثلاث كؤس للعالم

أمضى أقارب بيليه، ليلة عيد الميلاد أمس السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2022) مع أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي يعاني من السرطان ومشاكل في الكليتين والقلب وتدهورت حالته الصحية مؤخرا، كما ذكروا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان بيليه (82 عامًا) الذي يعاني من سرطان في القولون اكتشف في أيلول / سبتمبر 2021، أدخل إلى المستشفى في ساو باولو منذ نهاية تشرين الثاني / نوفمبر. وتحدث أطباؤه الأربعاء عن "تقدم" في المرض وعن "قصور في الكليتين والقلب".

ووصل نجل بيليه، إدينيو الذي تم تعيينه مؤخرًا مدربًا لنادي دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لوندرينا ومقره بارانا في الشمال، ليلة عيد الميلاد إلى المركز الطبي حيث انضم إلى شقيقتيه فلافيا وكيلي ناسيمنتو.

وبعد منتصف ليل السبت / الأحد في البرازيل، نشرت كيلي ناسيمنتو إحدى بنات بيليه صورة على إنستغرام تظهر فيها مارسيا آوكي الزوجة الحالية للاعب كرة القدم السابق وعدد من أفراد العائلة الآخرين لكن بدون بيليه، في مستشفى ألبرت أينشتاين حيث يعالج.

 وكتبت كيلي ناسيمنتو في تعليق على هذه الصورة "الجميع تقريبا. عيد ميلاد مجيد. الامتنان والحب والاتحاد والأسرة جوهر عيد الميلاد. نشكركم جميعًا على كل الحب والنور الذي أرسلتموه لنا".

ونشر الصحفي المكسيكي خوسيه رامون فرانديز على حسابه في تويتر صورة بيليه مع أفراد من أسرته في المستشفى وغرد:  "صور مؤلمة. ألم الوداع القادم. حب غير مشروط لمن قبل أن يكون الأفضل في التاريخ، إنه الأب الذي يخوض معركته الأخيرة."

وفي وقت سابق نشر، نجل بيليه صورة له على إنستغرام وهو يمسك بيد نجم كرة القدم مع تعليق "أبي قوتي معك". وكان إدينيو قد اعتذر عن الحضور ليكون إلى جانب والده الجمعة. وصرح لصحيفة "إيستاداو" الجمعة "أود أن أكون هناك لكن لدي التزامات هنا اليوم. لست طبيبا ولا يمكنني تقديم مساعدة كبيرة".

في وقت متأخر من الجمعة، نشرت كيلي ناسيمنتو على إنستغرام صورة لبيليه وهي تعانقه على سريره في المستشفى لا يظهر فيها سوى نصف وجهه وهو يخضع لأجهزة التنفس. وكتبت "ليلة أخرى معًا. ما زلنا هنا في الكفاح وفي الإيمان".

وقبل نشر تقرير مقلق من الوضع الصحي لبيليه الأربعاء، أعلنت ابنتاه أنهما ستمضيان عيد الميلاد في المستشفى مع المهاجم الأسطوري السابق "لأسباب عديدة". ولم يُلاحظ أي نشاط محدد السبت أمام مستشفى أينشتاين حيث تجمع عدد قليل من الصحافيين بانتظار أخبار عن لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، د.ب.أ)

  • Der brasilianische Star-Stürmer Pele

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    اسمه الحقيقي هو إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو، ولكنه مشهور بـ"بيليه". فاز بكأس العالم ثلاث مرات وكانت أول مشاركة له في كأس العالم سنة 1958.

  • Pele 70. Geburtstag Flash-Galerie

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    فاز بيليه بكأس العالم مع البرازيل ثلاث مرات، في أعوام 1958 و1962 و1970. ومنذ أول مشاركة له في كأس العالم عام 1958في السويد، سحر بيليه الناس بطريقته في اللعب.

  • Pele 70. Geburtstag Flash-Galerie

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    تحول بيليه إلى بطل قومي في البرازيل وأسطورة عالمية بفضل لمساته الساحرة وتسديداته الرأسية الرائعة التي كان يرهب بها حراس المرمى حول العالم.

  • Fußball Bildergalerie Franz Beckenbauer

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    لعب بيله إلى جانب القيصر الألماني فرانز بيكنباور والمهاجم الإيطالي جورجيو شيناجليا في صفوف فريق نيويورك كوسموس خلال سبعينيات القرن الماضي.

  • Preisverleihung Weltfußballer 2013 Pele

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    في عام 2014 منحت الفيفا بيليه الكرة الذهبية الفخرية وذلك بسبب اقتصار منح الكرة الذهبية الأصلية على اللاعبين الأوروبيين فقط في أيام تألقه.

  • Der brasilianische Star-Stürmer Pele

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    كان لبيليه تأثير سياسي في البرازيل، وكان يسعى إلى تحسين الظروف الاجتماعية للفقراء. لذلك أطلق عليه عشاقه عدة ألقاب، مثل اللؤلؤة وملك كرة القدم والملك بيليه.

  • Britischer Premier Cameron startet Initiative gegen Hunger in London

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    أطلق بيليه مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وعدد من نجوم الرياضة عام 2012 حملة مكافحة الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال في العالم.

  • Pele 70. Geburtstag Flash-Galerie

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    يحظى بيليه باحترام كبار نجوم كرة القدم من جيله أو الأجيال اللاحقة. هنا يتوسط بيليه الأرجنتيني دييغو مارادونا والفرنسي ميشيل بلاتيني خلال مباراة خيرية.

  • Trikot Pele Nummer 10

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    شهرة بيله جعلت قمصانه تباع في المزادات العلنية بأسعار مرتفعة، كهذا القميص الذي ارتداه عام 1970 في نهائي كأس العالم ضد إيطاليا بالمكسيك، وبيع عام 2002 بمبلغ قياسي بلغ 260 ألف يورو.

  • Pele 70. Geburtstag Flash-Galerie

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    تزوج بيليه ثلاث مرات وأنجب طفلتين من زوجته الأولى. وفي عام 1990 اعترف بأبوته لابنتين خارج نطاق الزواج. وفي 1994 تزوج للمرة الرابعة وأنجبت زوجته توأمين بالتلقيح الاصطناعي.

  • Pele 70. Geburtstag Flash-Galerie

    مبروك .. بيليه يحتفل بعيد ميلاده الـ75

    مع تقدمه في السن، بدأت المشاكل الصحية تزداد لدى بيليه، فقد خضع مؤخراً لعملية جراحية في عموده الفقري. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2014 أجريت له عملية لإزالة بعض الحصوات من الكلى. ويعيش بيليه بكلية واحدة منذ سن الثلاثين.

    الكاتب: عبد الرحمان عمار


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