 أسطورة قطر - دولة التناقضات | تقارير جديدة | DW | 24.10.2022

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تقارير جديدة

أسطورة قطر - دولة التناقضات

قطر، بلد عربي مبهر ونابض بالحياة، وعالم للأمراء وكبار رجال الأعمال. وهي أيضا عالم للعمال المهاجرين الذين يشكلون نحو 90 في المائة من سكان البلاد، لا يحملون جنسيتها. وهي أعلى نسبة في العالم.

Katar Doha Touristen

Doha Katar | Stadtansicht

من يسافر إلى قطر يحمل معه تصورات عديدة: من بينها أنها إمارة غنية جدا؛ وإمارة يسود فيها الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والعبودية الحديثة؛ ومليئة برجال أعمال ذوي ممارسات مشكوك فيها. قطر دولة ديكتاتورية يمتلك أميرها سلطة شبه مطلقة. في الوقت نفسه هي بلد منفتح ومتقدم في بعض النواحي بشكل مذهل.

من حيث المناظر الطبيعية، فإن هذه الإمارة الصغيرة رائعة للغاية، بصحاريها الشاسعة وجبالها الغريبة وشواطئها الرملية الخلابة. إنها إمارة مليئة بالتناقضات.

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 03:15 UTC
الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 11:15 UTC
الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 15:15 UTC
الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 07:15 UTC
الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 13:15 UTC
الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 18:03 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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