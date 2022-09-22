أسطورة قطر - دولة التناقضات

من يسافر إلى قطر يحمل معه تصورات عديدة: من بينها أنها إمارة غنية جدا؛ وإمارة يسود فيها الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والعبودية الحديثة؛ ومليئة برجال أعمال ذوي ممارسات مشكوك فيها. قطر دولة ديكتاتورية يمتلك أميرها سلطة شبه مطلقة. في الوقت نفسه هي بلد منفتح ومتقدم في بعض النواحي بشكل مذهل.

من حيث المناظر الطبيعية، فإن هذه الإمارة الصغيرة رائعة للغاية، بصحاريها الشاسعة وجبالها الغريبة وشواطئها الرملية الخلابة. إنها إمارة مليئة بالتناقضات.

مواعيد البث

DW عربية

الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 03:15 UTC

الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 11:15 UTC

الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 16:15 UTC

الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 01:15 UTC

الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 05:15 UTC

الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 09:15 UTC

الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 22:15 UTC

الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 15:15 UTC

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الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 13:15 UTC

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