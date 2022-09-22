أسطورة قطر - دولة التناقضات

قطر، بلد عربي مبهر ونابض بالحياة، وعالم للأمراء وكبار رجال الأعمال. وهي أيضا عالم للعمال المهاجرين الذين يشكلون نحو 90 في المائة من سكان البلاد، لا يحملون جنسيتها. وهي أعلى نسبة في العالم.
من يسافر إلى قطر يحمل معه تصورات عديدة: من بينها أنها إمارة غنية جدا؛ وإمارة يسود فيها الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والعبودية الحديثة؛ ومليئة برجال أعمال ذوي ممارسات مشكوك فيها. قطر دولة ديكتاتورية يمتلك أميرها سلطة شبه مطلقة. في الوقت نفسه هي بلد منفتح ومتقدم في بعض النواحي بشكل مذهل.
من حيث المناظر الطبيعية، فإن هذه الإمارة الصغيرة رائعة للغاية، بصحاريها الشاسعة وجبالها الغريبة وشواطئها الرملية الخلابة. إنها إمارة مليئة بالتناقضات.
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DW عربية
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الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 11:15 UTC
الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 16:15 UTC
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