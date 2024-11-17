أسطورة الملاكمة تايسون غير نادم بعد النزال "للمرة الأخيرة"

أكد أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون أنه غير نادم على العودة إلى الحلبة للمرة الأخيرة وخسارته أمام جيك بول بعدما كاد أن يفقد حياته في يونيو/ حزيران الماضي.

قال أسطورة الملاكمة مايك تايسون على مواقع التواصل الاجتماعي، بإنه لا يشعر بأي ندم على هزيمته أمام جيك بول المؤثر ، مضيفا أنه كان على وشك الموت في يونيو/ حزيران الماضي بسبب مشاكل صحية.

وخسر تايسون بإجماع آراء الحكام يوم الجمعة الماضي في ملعب (ايه.تي آند تي) في أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية وسط إصابة المشجعين بخيبة أمل كبيرة بعد ظهور تقدم بطل الوزن الثقيل السابق (58 عاما) في العمر وعدم تمكنه مطلقا من تنفيذ أي هجوم ضد خصمه الأصغر سنا.

وتحدد موعد النزال في بادئ الأمر في شهر يوليو/ تموز الماضي لكنه تأجل بعد إصابة تايسون بقرحة شديدة.

وكتب تايسون في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي "هذا هو أحد المواقف التي تخسر فيها لكنك لا تزال فائزا. أشعر بالامتنان بسبب الليلة الماضية. لست نادما على دخول الحلبة للمرة الأخيرة". وأضاف أسطورة الملاكمة: "كدت أموت في يونيو. أجريت ثماني عمليات نقل دم. فقدت نصف دمي و25 رطلا (11 كيلو غراما) في المستشفى واضطررت لخوض معركة كي أصبح بصحة جيدة لذا فزت".

وتابع قائلاً: "أن يراني أبنائي وأنا أقف ندّاً وأنهي ثماني جولات مع منافس موهوب في نصف عمري في ملعب دالاس كاوبوي المكتظ هي نعمة أكبر مما يحق لأي شخص طلبه. شكرا لكم".

وجرى النزال من ثماني جولات وانتهى بفوز اليوتيوبر الشهير بول (27 عاماً)، بقرار جماعي من الحكام.

وتم بث النزال مباشرة على شبكه نتفليكس رغم حدوث بعض الانقطاعات أثناء البث المباشر دفعت أكثر من 90 ألف مستخدم للإبلاغ عن المشكلات في ذروة المباراة وفقا لموقع داون ديتكتور لتتبع الأعطال. لكن المنصة عاودت البث المباشر أمس السبت بعد انقطاع دام حوالي ست ساعات في الولايات المتحدة.

بدورها قالت شركة نتفليكس في بيان إن 60 مشتركا في جميع أنحاء العالم تابعت مباراة الملاكمة التي طال انتظارها بين جيك بول ومايك تايسون، وإن الحدث بلغ ذروته عند 65 مليون بث.

ع.غ/ و.ب (رويترز، د ب أ)