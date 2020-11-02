أسطورة الكرة الألمانية غيرد مولر "يوازي ميسي ورونالدو معا"

بمجرد الحديث عن الكرة الألمانية والأسماء، التي تناوبت على حمل قميص "المانشافت" وفرق "البوندسليغا" أيضاً، يبرز بقوة اسم الأيقونة غيرد مولر، الذي يعد "أعظم مهاجم أنجبته ألمانيا"، حسب تصريح سابق ليواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم.

فغيرد مولر أو كما يُلقب في الأوساط الرياضية الألمانية بـ"مدفعجي الأمة"، كان ماكينة أهداف لا تتوقف في سبعينيات القرن الماضي، إذ كان يسجل في كل مباراة تقريباً بالرأس والقدم اليمنى واليسرى ومن كل الأماكن.

ويحتفل اليوم الثلاثاء ( الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) أسطورة بايرن ميونيخ السابق غيرد مولر بعيد ميلاده الـ 75 ، وبعض أرقامه القياسية مازالت عصية على الكسر في عالم الساحرة المستديرة، إذ مازال غيرد مولر هو الهداف التاريخي للدوري الألماني بـ 365 هدفاً سجلها في 427 مباراة.

ميسي ورونالدو معاً

وفي حديثه عن الأسطورة غيرد مولر، وإمكانية مقارنة موهبته الكروية بأبرز نجوم كرة القدم في الوقت الحالي، قال النجم الألماني السابق بولر برايتنر "اليوم سيكون (غيرد مولر) ميسي ورونالدو وعدد قليل من اللاعبين معاً". وأضاف في تصريحات نقلها موقع "ت. أونلاين" الألماني "لكنه لا يريد أن يكون كذلك".

وفي نفس السياق، قال النجم الألماني السابق والرئيس التنفيذي لفريق بايرن موينيخ كارل هاينز رومينيغيز إن غيرد مولر "أفضل مهاجم في كل العصور". وأردف :"خاصة في منطقة الجزاء". يذكر أن غيرد مولر اعتزل اللعب سنة 1982 بعد مسيرة حافلة بالألقاب.

"ينتقل ببطء إلى الحياة الأخرى"

بيد أن الأسطورة غيرد مولر يُعاني منذ سنوات من مرض الزهايمر الذي ذهب بذاكرته. وقالت زوجته أوشي في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية "يقضي حوالي 24 ساعة في الفراش ونادراً ما يستيقظ للحظات... يفتح عينيه قليلا وفي بعض الأحيان يتمكن من قول نعم أو لا بعينيه". وأضافت :"لقد كان دائماً مقاتلاً، وكان دائماً شجاعاً طوال حياته وهو الآن أيضاً". وأردفت أوشي عن زوجها قائلة :"إنه هادئ ومسالم ولا أعتقد أنه يُعاني. إنه ينتقل ببطء في نومه إلى الحياة الآخرى".

ر.م/ع.ج.م