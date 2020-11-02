أسطورة الكرة الألمانية غيرد مولر "يوازي ميسي ورونالدو معا"

بمجرد الحديث عن الكرة الألمانية والأسماء، التي تناوبت على حمل قميص "المانشافت" وفرق "البوندسليغا" أيضاً، يبرز بقوة اسم الأيقونة غيرد مولر، الذي يعد "أعظم مهاجم أنجبته ألمانيا"، حسب تصريح سابق ليواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم.
فغيرد مولر أو كما يُلقب في الأوساط الرياضية الألمانية بـ"مدفعجي الأمة"، كان ماكينة أهداف لا تتوقف في سبعينيات القرن الماضي، إذ كان يسجل في كل مباراة تقريباً بالرأس والقدم اليمنى واليسرى ومن كل الأماكن.
ويحتفل اليوم الثلاثاء ( الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) أسطورة بايرن ميونيخ السابق غيرد مولر بعيد ميلاده الـ 75 ، وبعض أرقامه القياسية مازالت عصية على الكسر في عالم الساحرة المستديرة، إذ مازال غيرد مولر هو الهداف التاريخي للدوري الألماني بـ 365 هدفاً سجلها في 427 مباراة.
ميسي ورونالدو معاً
وفي حديثه عن الأسطورة غيرد مولر، وإمكانية مقارنة موهبته الكروية بأبرز نجوم كرة القدم في الوقت الحالي، قال النجم الألماني السابق بولر برايتنر "اليوم سيكون (غيرد مولر) ميسي ورونالدو وعدد قليل من اللاعبين معاً". وأضاف في تصريحات نقلها موقع "ت. أونلاين" الألماني "لكنه لا يريد أن يكون كذلك".
وفي نفس السياق، قال النجم الألماني السابق والرئيس التنفيذي لفريق بايرن موينيخ كارل هاينز رومينيغيز إن غيرد مولر "أفضل مهاجم في كل العصور". وأردف :"خاصة في منطقة الجزاء". يذكر أن غيرد مولر اعتزل اللعب سنة 1982 بعد مسيرة حافلة بالألقاب.
"ينتقل ببطء إلى الحياة الأخرى"
بيد أن الأسطورة غيرد مولر يُعاني منذ سنوات من مرض الزهايمر الذي ذهب بذاكرته. وقالت زوجته أوشي في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية "يقضي حوالي 24 ساعة في الفراش ونادراً ما يستيقظ للحظات... يفتح عينيه قليلا وفي بعض الأحيان يتمكن من قول نعم أو لا بعينيه". وأضافت :"لقد كان دائماً مقاتلاً، وكان دائماً شجاعاً طوال حياته وهو الآن أيضاً". وأردفت أوشي عن زوجها قائلة :"إنه هادئ ومسالم ولا أعتقد أنه يُعاني. إنه ينتقل ببطء في نومه إلى الحياة الآخرى".
ر.م/ع.ج.م
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
حتى الآن حقق بايرن ميونيخ الفوز 8 مرات في الدوري الألماني بنتيجة 7- صفر. وكانت أول مرة يحقق فيها تلك النتيجة عندما فاز على كولونيا في 15 مايو/ أيار 1971 في المرحلة الـ 31 من منافسات الدوري الألماني. وفي ذلك الموسم تساوى بايرن في النقاط مع بوروسيا مونشغلادباخ، الذي حصل على لقب البطولة.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
الفوز بنتيجة سبعة أهداف نظيفة حققها بايرن للمرة الثانية أمام فريق "روت-فايس أوبرهاوزن" وكان ذلك في 19 فبراير/ شباط 1972. وللأسطورة غيرد مولر فضل كبير في هذا الفوز، إذ سجل 5 أهداف من السبعة. وساهم القيصر بيكنباور بصنع خمسة منها. وآنذاك كان الراحل أودو لاتيك مدربا لبايرن ميونخ.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
فوز آخر لبايرن على أرضه بنتيجة سبعة أهداف نظيفة جاء في 6 فبراير/ شباط 1982. مهرجان الأهداف، الذي أقامه بايرن آنذاك كان أمام فريق فورتونا دوسلدورف. ثلاثة من هذه الأهداف كانت من توقيع اللاعب كورت نيدرماير. ومع ذلك لم يتمكن بايرن من الحصول على اللقب، الذي كان من نصيب هامبورغ.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
في المرحلة الـ 15 من منافسات الدوري الألماني لموسم 1990/ 1991 فاز بايرن ميونيخ على أرضه بسبعة أهداف نظيفة، وكان ذلك الفوز على فريق فاتنشايد. ويرجع الفضل في هذه النتيجة إلى الدنماركي بريان لاودروب، إذ سجل هدفين وصنع ثلاثة. أما الانتصارات الأخرى لبايرن بنتيجة سبعة أهداف نظيفة، فكانت أمام بريمن مرتين عام 1980 و2013. وأمام هانوفر عام 2010 وفرايبورغ عام 2011.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
أما الفوز بثمانية أهداف فقد احتفل به بايرن على أرضه أمام فريق شالكه. حيث فاز الفريق البافاري بنتيجة 1/8، وكان ذلك في 9 أبريل/ نيسان 1988. الأسطورة لوتار ماتيوس سجل ثلاثة من أهداف بايرن الثمانية، علما بأن شالكه كان متقدما في البداية بهدف سجله ماتياس شيبر.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
في الموسم الماضي من الدوري الألماني فاز بايرن بنتيجة تاريخية على فريق هامبورغ. كان ذلك في 14 فبراير/ شباط 2015. وكانت نتيجة الفوز الساحق هي 8/ صفر. ستة من هذه الأهداف سجلها كلا من آريين روبين وتوماس مولر وماريو غوتزه، إذ سجل كل واحد منهم هدفين. وكان هذا الفوز هو الأعلى في موسم 2014/ 2015.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
لم يكن الموسم الكروي الماضي (2014 /2015 ) هو الوحيد الذي اكتسح فيه بايرن ضيفه هامبورغ، ففي 30 مارس/ آذار 2013، فاز بايرن بنتيجة 2/9. أربعة من أهداف بايرن كانت بتوقيع كلاوديو بيزارو، أفضل هداف أجنبي في تاريخ البوندسليغا. أما هدفا هامبورغ، فحققهما جيفري بروما وهايكو فيسترمان.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
في 10 سبتمبر/ أيلول 1976 لم يكن بايرن ميونخ من أفضل الفرق المنافسة في البوندسليغا، رغم ذلك تمكن من تحقيق نصر ساحق على فريق تنس بروسيا برلين، إذ هزمه بنتيجة 9/ صفر. خمسة من هذه الأهداف كانت من توقيع الأسطورة غيرد مولر، الذي سجل 28 هدفا خلال 25 مباراة شارك فيها في ذلك الموسم.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
ويتقاسم فريق "أوفنباخ كيكرز" مع فريق "تنس بوروسيا برلين" المرتبة الثانية في قائمة أعلى فوز حققه بايرن في مسيرته الكروية. ففي 13 مارس/ آذار1984، فاز بايرن ميونخ على ضيفه "أوفنباخ كيكرز" بتسعة أهداف نظيفة.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
أما المرتبة الأولى في قائمة أعلى فوز حققه البايرن في مسيرته الكروية، فتعود إلى فريق بوروسيا دورتموند. ففي موسم 1971/ 1972 وتحديدا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971، فاز بايرن ميونيخ على ضيفه دورتموند بنتيجة ساحقة (1/11)، علما بأن دورتموند هبط إلى الدرجة الثانية في نهاية ذلك الموسم.
الكاتب: دالين صلاحية