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هندسة معماريةالفاتيكان

أسطورة الفاتيكان - أسرار المدينة المقدسة

٢١ ديسمبر ٢٠٢٣

دولة صغيرة جدا تبلغ مساحتها حوالي نصف كيلومتر مربع وتعتبر، رغم ذلك، مركزا تتجسد فيه العظمة والسلطة. إنها دولة الفاتيكان: مقر البابا ومركز العقيدة الروحية لحوالي مليار وثلاثمئة مليون كاثوليكي حول العالم. مكان مليء بالأسرار.

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في القرن الرابع الميلادي أمر الإمبراطور الروماني قسطنطين ببناء كنيسة باسم القديس بطرس على هضبة الفاتيكان، فوق قبر الرسول بطرس- لتصبح بذلك أول كنيسة للقديس بطرس. بعدها، تم تجديد البناء وتوسعته مرات عديدة على مر القرون. لم يتم نقل كرسي الحكم البابوي ومعه مركز الدولة البابوية والكنيسة الرومانية الكاثوليكية إلى هناك إلا في نهاية القرن الرابع عشر. ولم تأخذ كاتدرائية القديس بطرس - التي أُريد لها أن تكون أكبر كنيسة في العالم - شكلها الحالي إلا في القرنين السادس عشر والسابع عشر. لكن تشيد الكاتدرائية شكل لغزاً هندسياً وتحول إلى مغامرة ساحرة. كيف يمكن، على سبيل المثال، بناء قبة يبلغ قطرها 42 مترا وارتفاعها أكثر من 110 أمتار؟ وضع جميع المهندسين المعماريين والبنائين في الفاتيكان في خدمة الأبنية البابوية. ووراء كل هذه العجائب المعمارية كانت تكمن تحديات تقنية غير المتوقعة. فقد صمم مايكل أنجلو سقالة خاصة حتى يتمكن من الرسم على قبة كنيسة سيستينا، ووضع جان لورينزو برنيني أثناء تصميم ساحة القديس بطرس مخططا لاستيعاب ثلاثمئة ألف من المصلين! كذلك بني ممر سري بعيداً عن الأنظار وبطول 800 متر حتى يتمكن الباباوات عند الضرورة من الهروب من المدينة. أما لتخزين أرشيف الفاتيكان الهائل، فقد تم بناء مخبأ تحت أرضية فناء المتاحف. من بين أركان الغرف المشبعة بالرمزية وخلف الأبواب الموصدة عادة أمام الجمهور وبالاستعانة بالصور الثلاثية الأبعاد، يظهر الفيلم أسرار تشييد هذا الصرح المعماري الضخم وحكايته الفريدة: الفاتيكان.

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