 أسطورة الطريق السريع الألماني | يوروماكس | DW | 19.03.2023

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يوروماكس

أسطورة الطريق السريع الألماني

المعروف عالميا عن شبكة الطرق السريعة في ألمانيا هي أنها ممتدة وطويلة وليس فيها بشكل عام حد أقصى للسرعة - وهذا تحديدا يجعلها حلم لأصحاب السيارات القوية والسريعة. فهل هذا كله حقيقة أم مجرد خيال؟

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