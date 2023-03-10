أسطورة الطريق السريع الألماني

الاتحاد الأوروبي يؤجل التصويت على حظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تأجيل التصويت على حظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في التكتل اعتباراً من عام 2035. ويُنظر إلى التصويت، الذي كان من المقرر أن يجرى يوم الثلاثاء المقبل، بوصفه إجراء شكلياً.