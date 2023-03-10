أسطورة الطريق السريع الألماني

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
المعروف عالميا عن شبكة الطرق السريعة في ألمانيا هي أنها ممتدة وطويلة وليس فيها بشكل عام حد أقصى للسرعة - وهذا تحديدا يجعلها حلم لأصحاب السيارات القوية والسريعة. فهل هذا كله حقيقة أم مجرد خيال؟
تريد المفوضية الأوروبية جعل رخص القيادة متاحة رقميا، وذلك ضمن تحديث مقترح لقواعد سلامة الطرق الحالية، التي تشمل قواعد اختبار جديدة من أجل الراغبين في الحصول على الرخصة.
أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن" عن عزمها تقديم سيارة كهربائية منخفضة السعر لعامة المستهلكين. ومن المتوقع طرح السيارة في الأسواق خلال السنوات القليلة القادمة. فما هي مميزاتها؟
في الـ 15 من مارس/ آذار يصادف اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا أو رهاب الإسلام. وفي ألمانيا تتنامى هذه الظاهرة باضطراد حيث يتعرض كثيرون من المسلمين لمواقف تنم عن كراهية، وهو ما يسبب خيبة أمل لديهم ويصيبهم بالإحباط!.
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تأجيل التصويت على حظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في التكتل اعتباراً من عام 2035. ويُنظر إلى التصويت، الذي كان من المقرر أن يجرى يوم الثلاثاء المقبل، بوصفه إجراء شكلياً.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول