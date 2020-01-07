أسطورة الأرجنتين السابق عمر باتيستوتا يسخر من رونالدو!

بعد بداية صعبة نوعاً ما في الموسم الحالي، عاد كريستيانو رونالدو إلى مستواه المعهود، ففي كل جولة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، يهز النجم البرتغالي شباك الفرق المنافسة، ويساعد يوفنتوس على التمسك بصدارة "الكالتشيو".

ونهاية الأسبوع الماضي، نجح أحسن لاعب في العالم خمس مرات في التسجيل في شباك فريق سبال، إذ أصبح كريستيانو رونالدو ثالث لاعب في تاريخ الدروي الإيطالي يسجل في 11 مباراة على التوالي، وأول لاعب من يوفتنوس يهز الشباك في 11 مباراة متتالية.

ويتوقع أن يتفوق رونالدو قريباً على نجم روما السابق غابرييل عمر باتيستوتا، والمهاجم الإيطالي الآخر فابيو كوالياريلا، اللذان كانا قد نجحا أيضاً بالتسجيل في 11 مباراة متتالية في "الكالتشيو". ولم يتردد الأسطورة الأرجنتينية باتيستوتا في تهنئة رونالدو بإنجازه الجديد، لكن بنوع من السخرية المُبطنة، حسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو".

فقد نشر باتيستوتا (51 عاماً) تغريدة له في حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وكتب الدولي الأرجنتيني السابق يقول "مبروك عليك رونالدو! إلاّ أنه يبدو لي أن ذلك مع الراحة يمكن أن يحدث بشكل أسهل"، في إشارة إلى توقف رونالد عن المشاركة في بعض المباريات وأخذ قسط من الراحة.

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" أن السبب، وراء هذه السخرية المُبطنة من إنجاز كريستيانو رونالدو، هو أن غابرييل عمر باتيستوتا سجل 11 هدفاً في 11 مباراة متتالية من دون راحة، فيما عادل رونالدو هذا الإنجاز إلاّ أنه غاب عن مباراة فريقه ضد بريشيا، وأضاف أن غياب رونالدو عن تلك المباراة منحه قسطاً من الراحة، بينما سجل باتيستوتا في 11 مباراة ومن دون راحة.