 أسرة هولندية تعيش في قبو لسنوات ″انتظاراً لنهاية العالم″! | عالم المنوعات | DW | 15.10.2019

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منوعات

أسرة هولندية تعيش في قبو لسنوات "انتظاراً لنهاية العالم"!

واقعة غريبة لم تتضح كافة تفاصيلها بعد حصلت في بلدة شرق هولندا، حيث اكتشفت الشرطة أسرة تعيش داخل قبو في عزلة عما حولها منذ عدة سنوات بانتظار نهاية العالم. فكيف تم اكتشاف الأسرة؟ وما هي ملابسات الواقعة؟

Niederlande Bauernhof in Ruinerwold | Verbrechen, im Keller gefangengehaltene Familie (picture-alliance/dpa/Wilbert Bijzitter/ANP)

صرحت الشرطة الهولندية الثلاثاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) بأنها أجرت تحريات كاملة عن أسرة تم العثور عليها داخل قبو بمزرعة نائية في هولندا، حيث عاشت لعدة سنوات، كما أكدت على القيام حالياً بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للأسرة.

ووفقاً لتقارير الإذاعة الهولندية، عاش رجل وأبناؤه الستة، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً، في عزلة كاملة داخل قبو مزرعة كائنة بقرية راونرفولد الهولندية، حيث كانوا "ينتظرون نهاية العالم".

وقال مدير حانة قريبة من المزرعة لوسائل الإعلام المحلية إنه أخطر الشرطة أمس الاثنين بعد أن اتصل به شاب مرتبك وأخبره بأنه لم يخرج من القبو منذ تسع سنوات. وأضاف مدير الحانة لمحطة "آر تي في" التلفزيونية المحلية بأن الشاب أخبره بهروبه من القبو وحاجته إلى المساعدة، لتتوجه الشرطة إلى المزرعة حيث عثرت بالفعل على ستة أشخاص هناك.

Niederlande Bauernhof in Ruinerwold | Verbrechen, im Keller gefangengehaltene Familie (Reuters/P. van de Wouw)

المنزل الذي عثرت الشرطة الهولندية داخل القبو التابع له على أفراد الأسرة.

كما أفادت وسائل الإعلام الهولندية بأن الشرطة عثرت على سلم خلف دولاب في غرفة المعيشة يؤدي إلى القبو الذي كان الأب وابناؤه يعيشون فيه، دون أن يتضح بعد مكان الأم. وأعرب سكان البلدة للصحفيين عن صدمتهم لدى السماع عن الواقعة، لعدم معرفتهم بوجود أسرة في المزرعة، التي تقع خلف أشجار على بعد 200 متر من طرف البلدة.

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وأشارت التقارير الصحفية إلى أن المزرعة بها حديقة خضروات كبيرة والعديد من رؤوس الماعز، ما سمح للأسرة بالاعتماد على نفسها لعدة سنوات. من جانبها، أعلنت الشرطة في مقاطعة درينته، الواقعة في شرق هولندا، عن احتجاز رجل يبلغ من العمر 58 عاماً بشكل مؤقت لرفضه التعاون مع السلطات في التحقيق بالواقعة.

ولم تدل الشرطة بأية تفاصيل حول الحالة الصحية للأشخاص الذين تم العثور عليهم أو ظروف معيشتهم، إلا أن متحدثاً باسم الشرطة صرح بأن "جميع السيناريوهات ما زالت مفتوحة".

د.ب/ ي.أ (د ب أ)

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    الكاتب: انسا فريدل/ م,.م


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