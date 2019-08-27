أسرة ألمانية تجبر لصا على الفرار من منزلها وهي في عطلة بالمغرب

استطاعت أسرة ألمانية إجبار لص اقتحم منزلها في منطقة زارلاند غربي ألمانيا على الفرار أثناء قضاء عطلة بالمغرب، وذلك بفضل الوسائل التقنية الحديثة.
وذكرت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء (27 آب/ أغسطس) أن الابن في هذه الأسرة كان قد ثبت تطبيق مراقبة على هاتفه الجوال قام بإطلاق جرس إنذار بمجرد اقتحام اللص للمنزل. وعن طريق شاشة الهاتف الذكي استطاعت الأسرة أيضاً رؤية صور كاميرا المراقبة ورصد كيفية قيام الرجل بهز باب المنزل وهو يمسك مصباحاً يدوياً.
ونظراً لأن هذا النظام الذي ثبته الابن على الهاتف يتيح -إلى جانب المراقبة- إمكانية التواصل أيضاً، استطاعت الأسرة التحكم عن بعد في نظام الاتصال الداخلي الموجود على الباب "إنترفون"، وعندما صدرت من نظام الاتصال كلمة "مرحبا"، فوجئ اللص تماماً وفر هارباً، بحسب الشرطة.
يشار إلى أن الحادث وقع في بداية شهر آب/أغسطس الجاري، إلا أنه لم يتم الإعلان عن التفاصيل إلا بعد عودة الأسرة من العطلة. ولا تزال التحقيقات عن محاولة اقتحام المنزل مستمرة.
ر.ض (د ب أ)
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خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق
تعد سرقة التحف الفنية من أكبر المشاكل التي تواجه الفنادق الفخمة. فوفقاً لاستطلاع أجراه موقع السفر (ولينيس هيفن)، هناك 34 في المائة من استطلاعات الرأي التي شملت فنادق من درجة (خمس نجوم) اشتكت من سرقة اللوحات الفنية منها. وكلما كان الفندق رخيصاً، انخفضت نسبة السرقات فيه كما يبدو. فلوحة فنية زيتية في جناح فاخر أكثر أهمية من صورة ورقية في غرفة بفندق نجمتين.
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خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق
هل حقيبتك كبيرة بما يكفي لتهريب أغطية سرير؟ أظهرت نتيجة 50 في المائة من ضمن ألف فندق شملته الدراسة اختفاء الأغطية من الغرف، في حين أن لصوص الوسائد بلغوا 13 في المائة. ومن المثير للانتباه أن هذه الأشياء تُسرق من الفنادق الفخمة أكثر من الفنادق المعتدلة أو الرخيصة.
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خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق
جميع غرف الفنادق تقريباً مجهزة بتلفزيونات – إلى أن يتسلل بها الضيوف بهدوء من الباب. سرقة التلفزيونات من المشكلات المنتشرة في الفنادق الكبيرة. أفادت خمسة في المائة من الفنادق التي شملتها الدراسة عن اختفاء أجهزة التلفزيون، على الرغم من أن إزالتها ليست بالأمر السهل، وغالباً ما تعني خوض كومة من الكابلات وفصلها عن الجدار، ما يؤكد أن اللصوص قد أحضروا معهم المعدات اللازمة لذلك.
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خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق
إذا كنت تعتقد أن من الصعب الخروج من الفندق مع الأغطية أو التلفزيون، ماذا عن الفراش؟ المثير للدهشة أن بعض أصحاب الفنادق أفادوا بأن اللصوص نقلوها ببساطة عن طريق المصعد إلى مرآب السيارات في منتصف الليل. وقد فقدت خمسة في المائة من فنادق الخمس نجوم مراتب الأسرّة. وقد تكون بعض المراتب في الفنادق الفخمة باهظة الثمن.
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خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق
من أكثر السرقات الصادمة التي أبلغ عنها حدثت في فندق إيطالي. حيث اختفى البيانو في صالة فندق فخم فجأة. وكان ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية قد أخرجوها ببساطة من الفندق ومن ثم إلى الشارع - ولم يشاهدوا أبداً بعد ذلك. لحسن الحظ، كانت تلك الحادثة الوحيدة التي سجلت لسرقة بيانو. أنتيه بيندر/ ريم ضوا