أسرار متحف هوندرتفاسر في فيينا

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الأسطح الملونة والأشكال غير المنتظمة: اشتهر الفنان النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر في جميع أنحاء العالم بأسلوبه. أنشأ في فيينا متحفا خياليا به العديد من الميزات الخاصة.
بمناسبة "يوم التوعية بالزواحف"، أعلنت حديقة الحيوانات "شونبرون" عن نجاح أول عملية محافظة نسل سلحفاة "باتاغور باسكا" أو السلحفاة الشمالية في العالم.وتعتبر هذه السلحفاة واحدة من أندر ثلاثة أنواع من السلاحف في العالم.
مثل 6 أشخاص أمام محكمة في فيينا يشتبه في قيامهم "بتسهيل تنفيذ جرائم باسم ارتباطهم المشترك" بتنظيم "داعش"، وذلك في الهجوم الذي جرى في العاصمة النمساوية عام 2020. المتهمون يدفعون ببراتهم وأسر الضحايا تأمل في تحقيق العدالة.
في خطوة لإبراز القواسم المشتركة بين الثقافات والترابط الكبير الخاص بينها، يستضيف متحف كاتدرائية مدينة هيلدسهايم الألمانية معرضا فنيا عن الإسلام في أوروبا. وستعرض بعض القطع الأثرية النادرة.
يفتتح مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعماله في فيينا بمشروع قرار غربي يوجه اللوم لإيران وسط تعثر المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، في خطوة تظهر نفاذ صبر الغربيين عقب تقرير الوكالة الأخير.
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