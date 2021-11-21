 أسرار متحف هوندرتفاسر في فيينا | يوروماكس | DW | 30.10.2022

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يوروماكس

أسرار متحف هوندرتفاسر في فيينا

الأسطح الملونة والأشكال غير المنتظمة: اشتهر الفنان النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر في جميع أنحاء العالم بأسلوبه. أنشأ في فيينا متحفا خياليا به العديد من الميزات الخاصة.

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