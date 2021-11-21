أسرار متحف هوندرتفاسر في فيينا

" باتاغور باسكا"..إنقاذ سلحفاة نادرة من الإنقراض!

بمناسبة "يوم التوعية بالزواحف"، أعلنت حديقة الحيوانات "شونبرون" عن نجاح أول عملية محافظة نسل سلحفاة "باتاغور باسكا" أو السلحفاة الشمالية في العالم.وتعتبر هذه السلحفاة واحدة من أندر ثلاثة أنواع من السلاحف في العالم.