أسرار مارين بلاتز في ميونيخ

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كل من يأتي إلى مدينة ميونيخ في جنوب ألمانيا يزور مارين بلاتز. الساحة في وسط المدينة لا تخلو من بعض الأسرار المدهشة التي لا يعرفها الجميع في ميونيخ ويوروماكس ستطلعنا عليها.
بعد أن كان هالاند متصدراً قائمة الإشاعات بأسماء المهاجمين المحتملين للتعاقد مع برشلونة الإسباني، قفز فجأة نجم جديد من بايرن لم يكن في الحسبان إلى صدارة هذه القائمة، وتقارير إعلامية تتحدث عن اتفاق مبدئي بين الطرفين.
شددت ألمانيا قواعد دخول البلاد للقادمين من مناطق متحورات كورونا، والزمتهم بتقديم اختبار "بي سي آر". ويرى خبراء أن الإجراءات الجديدة غير كافية فيما تظاهر آلاف ضد قيود كورونا، بينما المستشارشولتس له هدف طموح.
بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في العاصمة الأوكرانية كييف وإن كان ببطء، إذ شرع سكانها في ارتياد الشوارع، فيما بدأت حركة المرور واضحة في المدينة. وفتحت المتاجر والمقاهي وصالونات الحلاقة والمطاعم أبوابها أمام روادها.
من أجل المطالبة بالكشف عن مصير مفقوديها ومعتقليها، عشرات العائلات السورية تعلق رسائل بهذا الخصوص وسط مدينة اعزاز السورية. وتأتي هذه الخطوة لحث المنظمات الدولية على المساعدة في كشف مصيرالمفقودين ومعاقبة المسؤولين عن ذلك.
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