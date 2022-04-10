أسرار مارين بلاتز في ميونيخ

هل يتخلى بايرن ميونيخ عن مهاجمه "الأسطوري" لفائدة برشلونة؟

بعد أن كان هالاند متصدراً قائمة الإشاعات بأسماء المهاجمين المحتملين للتعاقد مع برشلونة الإسباني، قفز فجأة نجم جديد من بايرن لم يكن في الحسبان إلى صدارة هذه القائمة، وتقارير إعلامية تتحدث عن اتفاق مبدئي بين الطرفين.