 أسرار مارين بلاتز في ميونيخ | يوروماكس | DW | 10.04.2022

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يوروماكس

أسرار مارين بلاتز في ميونيخ

كل من يأتي إلى مدينة ميونيخ في جنوب ألمانيا يزور مارين بلاتز. الساحة في وسط المدينة لا تخلو من بعض الأسرار المدهشة التي لا يعرفها الجميع في ميونيخ ويوروماكس ستطلعنا عليها.

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