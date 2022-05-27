 أسرار حبرية أوبوس داي - إيمان ونفوذ وتلاعب | تقارير جديدة | DW | 07.06.2022

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تقارير جديدة

أسرار حبرية أوبوس داي - إيمان ونفوذ وتلاعب

يعتبر العديد من النقاد حبرية أوبوس داي الكاثوليكية شديدة المحافظة جماعة شيطانية، ومع ذلك فإن أوبوس داي والتي تعني "عمل الله" لديها صورة مختلفة إيجابية عن نفسها. لكن إلقاء نظرة إلى داخل الحبرية لا يزال صعبا حتى اليوم.

Stills aus der Doku Die Geheimnisse des Opus Dei - Netzwerk des Opus Dei

Stills aus der Doku Die Geheimnisse des Opus Dei - Netzwerk des Opus Dei

يلتزم أعضاؤها البالغ عددهم 90 ألفا في جميع أنحاء العالم الصمت، بينما يتكلم الأعضاء المنسحبون عن حالات اضطهاد ضمن الجماعة. في غضون ذلك تكافح أوبوس داي لتصبح اللاعب الأكثر نفوذاً في الكنيسة الكاثوليكية. وللحبرية شبكة سرية تنشط أيضًا في ألمانيا. ولذا ليس من قبيل الصدفة أن يكون المقر الرئيس الألماني لأوبوس داي في مدينة كولونيا التي فيها أقوى أسقفية كاثوليكية ألمانية. تحاول الجماعة التأثير في ألمانيا عن طريق قطاع التعليم - فعلى سبيل المثال تدير شبكة من رياض الأطفال والمدارس والمعاهد العليا كالمعهد التجاري في ميونيخ. 

Stills aus der Doku Die Geheimnisse des Opus Dei - Netzwerk des Opus Dei

الحال في إحدى حضانات ميونخ يُظهر أن أوبوس داي تسعى للتعتيم على نفوذها عن سابق إصرار. وتشكل كلية أوبوس داي للأعمال وفرعها الألماني لبنة أخرى في شبكة الحبرية، وتعتبر هذه من أفضل كليات هذا الاختصاص في العالم.

أما في إسبانيا بلد منشأ أوبوس داي فقد تغلغل أعضاء الحبرية في قطاعي القضاء والتعليم منذ عهد فرانكو. هذا الفيلم الوثائقي يسعى لكشف العلاقات السرية الغامضة عبر إفساح المجال للضحايا والخبراء والأعضاء السابقين بالتعبير عن آرائهم، بما في ذلك رئيس الحبرية كريستوف بوكامب.
 

Stills aus der Doku Die Geheimnisse des Opus Dei - Netzwerk des Opus Dei

لأول مرة تكشف إحدى تاركات الحبرية في ألمانيا عن العذاب الذي يمارس في أوبوس داي والمعاملة التعسفية بعد خروجها منها. أما الإسبانية كارمن خارو فقد تعرضت لغسل دماغ وضغوط نفسية في فترة انتمائها لأوبوس داي ما تسبب لها بأمراض نفسية. وهي تساعد اليوم الراغبين بترك الحبرية.
 

Stills aus der Doku Die Geheimnisse des Opus Dei - Netzwerk des Opus Dei


وهذا ما يسعى إليه ديتمر شارميتسر مع الناطقين بالألمانية من الراغبين بترك أوبوس داي وذلك من خلال التوعية عبر منصة على الإنترنت. وفي الختام يقدم الكاتب والخبير في الفاتيكان ماركو بوليتي من روما مراجعة حول تأثير أوبوس داي منذ فترة البابا يوحنا بأول الثاني وحتى اليوم.

 



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