أسرار حبرية أوبوس داي - إيمان ونفوذ وتلاعب

يلتزم أعضاؤها البالغ عددهم 90 ألفا في جميع أنحاء العالم الصمت، بينما يتكلم الأعضاء المنسحبون عن حالات اضطهاد ضمن الجماعة. في غضون ذلك تكافح أوبوس داي لتصبح اللاعب الأكثر نفوذاً في الكنيسة الكاثوليكية. وللحبرية شبكة سرية تنشط أيضًا في ألمانيا. ولذا ليس من قبيل الصدفة أن يكون المقر الرئيس الألماني لأوبوس داي في مدينة كولونيا التي فيها أقوى أسقفية كاثوليكية ألمانية. تحاول الجماعة التأثير في ألمانيا عن طريق قطاع التعليم - فعلى سبيل المثال تدير شبكة من رياض الأطفال والمدارس والمعاهد العليا كالمعهد التجاري في ميونيخ.

الحال في إحدى حضانات ميونخ يُظهر أن أوبوس داي تسعى للتعتيم على نفوذها عن سابق إصرار. وتشكل كلية أوبوس داي للأعمال وفرعها الألماني لبنة أخرى في شبكة الحبرية، وتعتبر هذه من أفضل كليات هذا الاختصاص في العالم.

أما في إسبانيا بلد منشأ أوبوس داي فقد تغلغل أعضاء الحبرية في قطاعي القضاء والتعليم منذ عهد فرانكو. هذا الفيلم الوثائقي يسعى لكشف العلاقات السرية الغامضة عبر إفساح المجال للضحايا والخبراء والأعضاء السابقين بالتعبير عن آرائهم، بما في ذلك رئيس الحبرية كريستوف بوكامب.



لأول مرة تكشف إحدى تاركات الحبرية في ألمانيا عن العذاب الذي يمارس في أوبوس داي والمعاملة التعسفية بعد خروجها منها. أما الإسبانية كارمن خارو فقد تعرضت لغسل دماغ وضغوط نفسية في فترة انتمائها لأوبوس داي ما تسبب لها بأمراض نفسية. وهي تساعد اليوم الراغبين بترك الحبرية.





وهذا ما يسعى إليه ديتمر شارميتسر مع الناطقين بالألمانية من الراغبين بترك أوبوس داي وذلك من خلال التوعية عبر منصة على الإنترنت. وفي الختام يقدم الكاتب والخبير في الفاتيكان ماركو بوليتي من روما مراجعة حول تأثير أوبوس داي منذ فترة البابا يوحنا بأول الثاني وحتى اليوم.





مواعيد البث

DW عربية

الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2022 – 18:15 UTC

الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2022– 22:15 UTC

الخميس 30 يونيو/حزيران 2022– 01:15 UTC

الخميس 30 يونيو/حزيران 2022 – 03:00 UTC

الخميس 30 يونيو/حزيران 2022 – 05:15 UTC

الخميس 30 يونيو/حزيران 2022 – 09:15 UTC

السبت 02 يوليو/تموز 2022 – 06:15 UTC

السبت 02 يوليو/تموز 2022– 10:15 UTC

السبت 02 يوليو/تموز 2022– 15:15 UTC

السبت 02 يوليو/تموز 2022– 23:15 UTC

الأحد 03 يوليو/تموز 2022– 13:15 UTC

الأحد 03 يوليو/تموز 2022– 19:15 UTC

الإثنين 04 يوليو/تموز 2022– 16:15 UTC



الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق