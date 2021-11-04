 أسرار الفضاء الخارجي | المستقبل الآن | DW | 07.11.2021

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المستقبل الآن

أسرار الفضاء الخارجي

لطالما كانت النجوم مثار اهتمام العلماء. لكن الإجابة على السؤال حول ثبات الأجرام السماوية وتشكل الكون، كانت تأتي بأشكال مختلفة على مدى آلاف السنين.

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2. SEPTEMBER 14:00 UHR. - HANDOUT - 02.09.2020, ---, -: Die undatierte künstlerische Darstellung visualisiert zwei Schwarze Löcher vor ihrer Kollision. Forscher haben Gravitationswellen von der bislang massereichsten Verschmelzung Schwarzer Löcher beobachtet. Die Observatorien Ligo in den USA und Virgo in Italien registrierten am 21. Mai 2019 die Gravitationswellen vom Crash zweier Schwarzer Löcher mit rund 66 und 85 Mal so viel Masse wie unsere Sonne. Foto: Mark Myers/ARC Centre of Excellence for Gravitational Wave Discovery (OzGrav)/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits. Verwendung nur im vollen Format. +++ dpa-Bildfunk +++ |

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