أسرار الفضاء الخارجي

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لطالما كانت النجوم مثار اهتمام العلماء. لكن الإجابة على السؤال حول ثبات الأجرام السماوية وتشكل الكون، كانت تأتي بأشكال مختلفة على مدى آلاف السنين.
أنتجت الفيزياء النظرية عدة تصورات بشأن نشأة الكون، غير أن اهتمام عالمة الفيزياء الفلكية كاتي ماك انصب على سيناريوهات نهايته، لكن عوامل بشرية قد تتسبب في نهاية الحياة على كوكب الأرض قبل نهاية الكون المفترضة بكثير.
تدور رحى حرب المخدرات في جنة العطلات في لوس كابوس المكسيكية. هناك يلتقي أصحاب الملايين الأمريكيون بتجار المخدرات المكسيكيين في شبه جزيرة باخا كاليفورنيا، بينما يحاول كل من السلطات والأهالي محاربة عنف التحالفات الإجرامية.
تشكل الثقوب السوداء أحد أكبر ألغاز الكون التي تُحير العلماء كلما حاولوا فك طلاسمها. فقد تم مؤخرا رصد ظاهرة فريدة تتتعلق باصطدام ثقبين أسودين عملاقين بقوة جبارة اعتبرها البعض ثاني أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم!
نقلة نوعية بارزة في الفيزياء: في عام 2015، أثبت العلماء وجود موجات جاذبية سافرت مليارات السنين الضوئية عبر الفضاء، لتصل أخيراً إلى الأرض وتعطينا المجال للاطلاع على أشياء بدت حتى ذلك الحين بعيدة المنال.
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