 أسرار الطعام: البيرة الألمانية | يوروماكس | DW | 31.10.2021

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يوروماكس

أسرار الطعام: البيرة الألمانية

يحب الألمان تناول مشروبهم الوطني باستمرار وليس في مهرجان أكتوبر فقط. وتشتهر ألمانيا في جميع أنحاء العالم بثقافة البيرة. وإلى يومنا هذا ما يزال قانون نقاء البيرة الألماني يلعب دورا مهماً في تحضيرها. فما الذي يميز البيرة الألمانية؟

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