أسرار الطعام: البيرة الألمانية

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يحب الألمان تناول مشروبهم الوطني باستمرار وليس في مهرجان أكتوبر فقط. وتشتهر ألمانيا في جميع أنحاء العالم بثقافة البيرة. وإلى يومنا هذا ما يزال قانون نقاء البيرة الألماني يلعب دورا مهماً في تحضيرها. فما الذي يميز البيرة الألمانية؟
حلل باحثون من إيطاليا والنمسا عينات من براز بشري قديم عمره 2700 عام، عثروا عليه بداخل أحد مناجم الملح شمال غرب النمسا. نتائج التحليل كشفت عن معلومات جديدة حول النظام الغذائي للبشر في عصور ما قبل التاريخ.
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