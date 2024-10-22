أسرار الحصول على قياس دقيق لوزنك

اكتشف الأوقات المناسبة لوزن نفسك وتعلّم كيفية تجنب الأخطاء التي قد تعرقل نقص وزنك، فما هي العلامات التي تشير إلى أنه قد حان الوقت للتخلي عن الميزان؟ تابع معنا لتتعرف على نصائح فعالة تحقق لك النجاح في رحلتك الصحية!

إذا كنت تسعى لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، فمن الضروري معرفة كيفية ومتى تزن نفسك بشكل صحيح للحصول على نتائج متسقة.

من خلال اتباع بعض الخطوات الأساسية، يمكنك إتقانفن قياس وزنك. عندما تكون لديك علاقة صحية مع وزنك، يمكن أن يوفر لك هذا الرقم رؤى قيمة حول تقدمك نحو أهدافك الصحية العامة، أو يساعدك في إعادة تشكيل جسمك بالشكل الذي ترغب فيه.

نصائح فعالة لإنقاص الوزن

هناك عدة نصائح فعالة يمكن أن تعزز جهودك في إنقاص الوزن. يمكن أن تكون تمارين حرق الدهون التي يمكنك ممارستها في المنزل وسيلة فعالة لتحقيق النتائج. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون رفع الأثقال مفتاحًا لفقدان الوزن وزيادة الكتلة العضلية.

لا تنسَي أيضًا أهمية الحصول على كمية كافية من البروتين، حيث يلعب ذلك دورًا كبيرًا في تعزيز عملية الأيض ودعم جهودك في إنقاص الوزن. باتباع هذه النصائح، يمكنك تحسين فرصك في تحقيق أهدافك الصحية واللياقية.

ما هو أفضل وقت لوزن نفسك؟

وفقًا للخبراء، إذا كنت ترغب في الحصول على قراءة دقيقة من الميزان، فمن الأفضل أن تزن نفسك في الصباح. يُنصح بذلك بعد الحمام وقبل تناول الإفطار أو شرب أي ماء. يُعتبر الصباح الوقت الأمثل لذلك، حيث يمنح جسمك الفرصة لهضم كل ما تناولته وشربته في اليوم السابق، مما يترك معدتك فارغة نسبيًا.

أوقات غير مناسبة لقياس وزنك

يفضل تجنب قياس الوزن بعد الأنشطة التي قد تؤدي إلى زيادة مؤقتة في الوزن. على سبيل المثال، تناول وجبة كبيرة أو شرب كمية كبيرة من السوائل يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الوزن تُعتبر مؤقتة.

كما يُستحسن تجنب قياس الوزن بعد التمرين، حيث قد يُظهر الميزان وزنًا أقل بسبب فقدان الماء عبر التعرق.

إذا كنت تعانين من الدورة الشهرية، فمن الأفضل تجنب وزن نفسك في الأيام التي تسبق دورتك الشهرية، حيث يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية إلى تقلبات في الوزن تؤثر على الرقم الذي يظهر على الميزان. من المهم أيضًا أن تتذكري أن وزن الجسم يتقلب طبيعيًا طوال اليوم ومن يوم لآخر. إذا

كنت قلقة بشأن التغيرات المفاجئة في وزنك، يُنصح باستشارة طبيبك للحصول على النصيحة المناسبة.

امرأة تتحقق من وزنها صورة من: Ian Iankovskii/Zoonar/picture alliance

المزيد من النصائح للحصول على قراءة دقيقة

يُنصح بوزن نفسك مرة واحدة أسبوعيًا في نفس الوقت من اليوم . وأيضا من الضروري أن تضع الميزان على سطح مستوي وصلب لضمان نتائج دقيقة، إذ قد تؤثر الأسطح غير المستوية على القراءة.

عند الوقوف على الميزان، احرص على أن تكون حافي القدمين وأن توزع وزنك بالتساوي بين قدميك. كما يُفضل ارتداء القليل من الملابس أو قياس وزنك دون ملابس، مع الالتزام بنفس الظروف في كل مرة لتحقيق دقة أكبر في التتبع.

متى تتوقف عن استخدام الميزان؟

قد يكون من الأفضل الابتعاد عن الميزان إذا شعرت أنه يؤثر سلبًا على حياتك. قد يكون التخلي عن الميزان خيارًا صحيًا في الحالات التي تجد فيها نفسك محاصرًا بأفكار سلبية بسبب الرقم الذي يظهر على الميزان.

أو إذا كنت تشعر بالقلق أو الحزن بانتظام بعد قياس وزنك. كما أن ملاحظة أنك تتبع عادات غير صحية أو غير آمنة بسبب هوسك بالوزن قد تكون إشارة للتوقف.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعاني من اضطراب في الأكل أو تتعافى منه، أو سبق أن واجهت مشكلات مشابهة في الماضي، قد يكون التوقف عن استخدام الميزان خطوة مهمة.

إن التوقف عن استخدام الميزان قد يساهم في تحسين صحتك النفسية، ويتيح لك التركيز على مؤشرات أخرى للتقدم في رحلتك الصحية واللياقية.