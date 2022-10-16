أسراب طيور الزرزور ترسم لوحات فنية متحركة في السماء

طيور ذات طابع اجتماعي

يدخل طائران من الزرزوز في معركة قصيرة على الطعام في محطة القطارات الرئيسية في برلين - على الرغم من أن طيور الزرزور في الغالب تعدّ طيوراً اجتماعية. في أوائل الصيف ، مباشرة بعد موسم التكاثر ، يبدأ الزرزور الصغير في البحث عن الدخول في مجموعات ومع اقتراب الخريف ، تنمو هذه المجموعات بشكل أكبر.