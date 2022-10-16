أسراب طيور الزرزور ترسم لوحات فنية متحركة في السماء
تبدو حركة طيور الزرزور في السماء كقطع فنية متحركة، يعتقد العلماء أن غرضها الأساسي هو ضمان سلامة السرب. هذه "اللوحات المتحركة" تستهوي المصوّرين والمهتمين بالحياة البرية بشكل كبير.
سحب سوداء
تطير أسراب الزرزور في تشكيل ضيق في سماء اسكتلندا، وتُشكل مظهرًا متغيرًا يشبه السحب، ما يعدّ أعجوبة طبيعية حقيقية. عادة، تتدفق هذه الطيور معًا قبل غروب الشمس قبل أن تعود بسرعة إلى الأرض للراحة.
طيور ذات طابع اجتماعي
يدخل طائران من الزرزوز في معركة قصيرة على الطعام في محطة القطارات الرئيسية في برلين - على الرغم من أن طيور الزرزور في الغالب تعدّ طيوراً اجتماعية. في أوائل الصيف ، مباشرة بعد موسم التكاثر ، يبدأ الزرزور الصغير في البحث عن الدخول في مجموعات ومع اقتراب الخريف ، تنمو هذه المجموعات بشكل أكبر.
معركة طويلة نحو الهدف
تميل طيور الزرزور إلى التجمع في مجموعات كبيرة بحلول شهري سبتمبر وأكتوبر كما يظهر هنا في قرية صغيرة في شمال فرنسا، وذلك قبل انطلاق موسم الهجرة إلى جنوب وغرب أوروبا. في بعض الأحيان ، تطير هذه الطيور لمسافة 2000 كيلومتر (أكثر من 1200 ميل) للوصول إلى أجواء مناخية أكثر اعتدالًا.
كرة سوداء في السماء
يقول علماء الطيور إن الزرزوريات تتجمع في قطعان بشكل أساسي كاستراتيجية دفاعية ضد هجمات الطيور الجارحة. يصعب كثيرا على الطيور المهاجمة التحرّك داخل هذه القطعان وفي النهاية تسقط من السحابة. الصورة لسرب فوق حقل بالقرب من كريات جات- إسرائيل.
لا ديكتاتورية في قرارات الطيران
بفضل الجسم المرن للزرزور، وقصر جناحيه وذيله، يمكن للقطيع بسهولة تعديل مسار طيرانه. لا يقود القطيع زعيم واحد، بل تتكيف الطيور مع المجموعة ومع نمط الطيور القليلة المحيطة بها. الصورة لقطعان الزرزور في روما الايطالية خلال فترة الغروب.
قرارات سريعة
يمكن لطيور الزرزور أن تغير مسار اتجاهها مهما كان شكل التشكيلات في السماء، وأن تدور في بضع ثوان. تحافظ هذه الطيور على مسافة جناح واحد تقريباً عن الطيور الأخرى في القطيع. ولكن إذا غيرت طيور مسارها، فستتخذ طيور أخرى القرار ذاته.
زوار غير مرحب بهم
مع انخفاض درجات الحرارة في وسط وشمال أوروبا، تشهد روما وصول أعداد كبيرة من طيور الزرزور كل عام . تتكون القطعان أحيانًا من مليون طائر، لكن في الجانب الآخر، ينتج عن هذه الهجرة ضوضاء كبيرة وفضلات طيور غير مرحب بها أثناء مرورها في السماء.
سحب سوداء
تطير أسراب الزرزور في تشكيل ضيق في سماء اسكتلندا، وتُشكل مظهرًا متغيرًا يشبه السحب، ما يعدّ أعجوبة طبيعية حقيقية. عادة، تتدفق هذه الطيور معًا قبل غروب الشمس قبل أن تعود بسرعة إلى الأرض للراحة.
طيور ذات طابع اجتماعي
يدخل طائران من الزرزوز في معركة قصيرة على الطعام في محطة القطارات الرئيسية في برلين - على الرغم من أن طيور الزرزور في الغالب تعدّ طيوراً اجتماعية. في أوائل الصيف ، مباشرة بعد موسم التكاثر ، يبدأ الزرزور الصغير في البحث عن الدخول في مجموعات ومع اقتراب الخريف ، تنمو هذه المجموعات بشكل أكبر.
معركة طويلة نحو الهدف
تميل طيور الزرزور إلى التجمع في مجموعات كبيرة بحلول شهري سبتمبر وأكتوبر كما يظهر هنا في قرية صغيرة في شمال فرنسا، وذلك قبل انطلاق موسم الهجرة إلى جنوب وغرب أوروبا. في بعض الأحيان ، تطير هذه الطيور لمسافة 2000 كيلومتر (أكثر من 1200 ميل) للوصول إلى أجواء مناخية أكثر اعتدالًا.
كرة سوداء في السماء
يقول علماء الطيور إن الزرزوريات تتجمع في قطعان بشكل أساسي كاستراتيجية دفاعية ضد هجمات الطيور الجارحة. يصعب كثيرا على الطيور المهاجمة التحرّك داخل هذه القطعان وفي النهاية تسقط من السحابة. الصورة لسرب فوق حقل بالقرب من كريات جات- إسرائيل.
لا ديكتاتورية في قرارات الطيران
بفضل الجسم المرن للزرزور، وقصر جناحيه وذيله، يمكن للقطيع بسهولة تعديل مسار طيرانه. لا يقود القطيع زعيم واحد، بل تتكيف الطيور مع المجموعة ومع نمط الطيور القليلة المحيطة بها. الصورة لقطعان الزرزور في روما الايطالية خلال فترة الغروب.
قرارات سريعة
يمكن لطيور الزرزور أن تغير مسار اتجاهها مهما كان شكل التشكيلات في السماء، وأن تدور في بضع ثوان. تحافظ هذه الطيور على مسافة جناح واحد تقريباً عن الطيور الأخرى في القطيع. ولكن إذا غيرت طيور مسارها، فستتخذ طيور أخرى القرار ذاته.
زوار غير مرحب بهم
مع انخفاض درجات الحرارة في وسط وشمال أوروبا، تشهد روما وصول أعداد كبيرة من طيور الزرزور كل عام . تتكون القطعان أحيانًا من مليون طائر، لكن في الجانب الآخر، ينتج عن هذه الهجرة ضوضاء كبيرة وفضلات طيور غير مرحب بها أثناء مرورها في السماء.