أستون فيلا يعلن رسميا تعاقده مع المصري تريزيغيه



أعلن نادي استون فيلا الصاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم (الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2019) ضم اللاعب الدولي المصري محمود حسن الملقب بـ"تريزيغيه" من قاسم باشا التركي.

ولم يكشف استون فيلا عن القيمة المالية للصفقة لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ذكرت أن النادي دفع 8.75 مليون جنيه استرليني (10.90 مليون دولار) لضم الجناح المصري.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مسيرته مع الأهلي المصري وأمضى فترات مع اندرلخت البلجيكي قبل أن ينتقل إلى تركيا.

وشارك "تريزيغيه" مع منتخب مصر في كأس العالم في روسيا 2018 وكأس الأمم الافريقية هذا العام حيث سجل هدفا واحدا في أربع مباريات. وقال دين سميث مدرب فيلا في بيان عقب إكمال النادي تاسع صفقة له خلال فترة تعاقدات مشحونة "نحن سعداء حقا بالعمل مع "تريز". شاهدته عدة مرات. إنه لاعب يشارك في مركز الجناح وهو من نوعية اللاعبين الذين كنا نتمنى ضمهم. يتسم بأسلوب لعبه المباشر الذي يسبب مشكلات للفرق المنافسة في الثلث الأخير من الملعب ويسجل أهدافا".

ح.ز/ و.ب (رويترز/ د.ب.أ)