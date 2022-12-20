أسترالي في مهرجان الرماية الألماني

أهم مطارات ألمانيا تخلو من الركاب بعد دعوة نقابية للإضراب

تسبب إضراب دعت إليه نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في خلو عدد من أهم مطارات ألمانيا من الركاب مع استثناء العمليات العسكرية والطبية. وتستأنف شركة "لوفتهانزا" رحلاتها غدا السبت في المطارات التي يشملها الإضراب.