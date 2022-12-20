 أسترالي في مهرجان الرماية الألماني | يوروماكس | DW | 09.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

أسترالي في مهرجان الرماية الألماني

كثيرون يعتبرون نوادي الرماية الألمانية حكرا على الرجال، هل هذا كليشيه أم حقيقة؟ مراسل يوروماكس برانت دينيس زار أكبر مهرجان للرماية في العالم في هانوفر لاختبار الأمر.

المزيد من المركز الإعلامي

الجيش الألماني يؤكد أن رصد أعطال في مركبات بوما يمثل انتكاسة كبيرة

ألمانيا تعلق شراء مركبات جديدة من طراز بوما بعد رصد أعطال كبيرة 20.12.2022

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - كيف تحتسون الشاي على الطريقة البريطانية ومواضيع شيقة أخرى 02.07.2023

Cream Teas, Scones, England

كيف يُحتسى الشاي على الطريقة البريطانية التقليدية؟ 02.07.2023

Mont Saint Michel, Frankreich

لماذا يحب السياح زيارة جبل القديس ميشيل في فرنسا؟ 02.07.2023

المزيد يوروماكس

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - الحياة والمجتمع في أوروبا 09.07.2023

DW Euromaxx 8.07.2023

كوبنهاغن: رائدة في مجال الاستدامة 09.07.2023

DW Euromaxx 8.07.2023

طبق خينكالي الوطني في جورجيا 09.07.2023

DW Euromaxx 8.07.2023

قبعة صنعت تاريخ الأفلام 09.07.2023

اقرأ أيضا

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht bei der Eröffnung der Industriemesse Hannover Messe im HCC Hannover Congress Centrum.

شولتس "سعيد" بعودة معرض هانوفر بعد غياب ثلاثة أعوام 16.04.2023

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في أن يعطي معرض هانوفر الصناعي بعد مضي ثلاثة أعوام من قيود كورونا دفعات حاسمة لصناعة قادرة على المنافسة وللتحول صوب الحياد الكربوني.

Christine Wenger (l) wartet auf die Fahrt mit einem BMP-1 Schützenpanzer. Auf dem Gelände der Panzerfahrschule Heyse können Zivilisten mit ehemaligen Militärfahrzeugen fahren. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا - دبابات للمتعة والترفيه وليس للقتال والتدمير 17.05.2023

أصبحت الدبابات موضوعًا مطروحا للنقاش بكثرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي شرق ألمانيا توجد مدارس للدبابات مفتوحة للجميع، إذ يمكن لمن يريد أن يذهب لساحة العرض والتدريب ليستمتع بركوب الدبابة بل وحتى تعلم قيادتها.

17/02/2023 A view of Frankfurt Airport as workers strike, after German trade union Verdi called on workers at Frankfurt, Munich, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hanover and Bremen airports to go on a 24-hour strike, in Frankfurt, Germany February 17, 2023. REUTERS/Heiko Becker

أهم مطارات ألمانيا تخلو من الركاب بعد دعوة نقابية للإضراب 17.02.2023

تسبب إضراب دعت إليه نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في خلو عدد من أهم مطارات ألمانيا من الركاب مع استثناء العمليات العسكرية والطبية. وتستأنف شركة "لوفتهانزا" رحلاتها غدا السبت في المطارات التي يشملها الإضراب.

3D Illustration Concept of Human Circulatory System Heart Anatomy

ألمانيا ـ قلب من متبرع مجهول يمنح رجلا "32 عاما إضافية من الحياة" 09.11.2022

قلب من متبرع مجهول ينقذ حياة أب لثلاث بنات ويمنحه 32 عاماً إضافية من الحياة حتى الآن، بعد أن كان يرقد في المستشفى بمدينة هانوفر بحالة صحية حرجة لأشهر بانتظار متبرع. المزيد من التفاصيل: