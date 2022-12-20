أسترالي في مهرجان الرماية الألماني

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كثيرون يعتبرون نوادي الرماية الألمانية حكرا على الرجال، هل هذا كليشيه أم حقيقة؟ مراسل يوروماكس برانت دينيس زار أكبر مهرجان للرماية في العالم في هانوفر لاختبار الأمر.
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في أن يعطي معرض هانوفر الصناعي بعد مضي ثلاثة أعوام من قيود كورونا دفعات حاسمة لصناعة قادرة على المنافسة وللتحول صوب الحياد الكربوني.
أصبحت الدبابات موضوعًا مطروحا للنقاش بكثرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي شرق ألمانيا توجد مدارس للدبابات مفتوحة للجميع، إذ يمكن لمن يريد أن يذهب لساحة العرض والتدريب ليستمتع بركوب الدبابة بل وحتى تعلم قيادتها.
تسبب إضراب دعت إليه نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في خلو عدد من أهم مطارات ألمانيا من الركاب مع استثناء العمليات العسكرية والطبية. وتستأنف شركة "لوفتهانزا" رحلاتها غدا السبت في المطارات التي يشملها الإضراب.
قلب من متبرع مجهول ينقذ حياة أب لثلاث بنات ويمنحه 32 عاماً إضافية من الحياة حتى الآن، بعد أن كان يرقد في المستشفى بمدينة هانوفر بحالة صحية حرجة لأشهر بانتظار متبرع. المزيد من التفاصيل:
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