أسترالي في كرنفال كولونيا

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للكرنفال تقاليده العريقة في كولونيا: مراسل يوروماكس الأسترالي برانت دينيس زار نادي كرنفال كولوني، وتعرّف لأول مرة على ما يُسمى بموسم العام الخامس، وكان عليه لعب دور جندي راقص على خشبة المسرح.
يبدأ الاحتفال في الكرنفال في ألمانيا في 11 نوفمبر من كل عام، ويُنظر له أيضا على أنه الفرصة الأخيرة للاحتفال قبل الأربعين يوما، والتي تعني فترة الصوم الكبير، ما سبب هذا الكرنفال وما علاقة الرومان به؟
لقي رجل أعمال ألماني معروف ورئيس أسبق لمهرجان (كرنفال) كولونيا وبعض أفراد عائلته حتفهم في تحطم طائرتهم الخاصة فوق بحر البلطيق، ما أثار صدمة حزن في ألمانيا.
دفعت جائحة كورونا شركات السياحة في ألمانيا إلى التوجه صوب الرقمنة. ورغم إحراز الكثير من التقدم في تحول السياحة إلى العصر الرقمي، إلا أن نقص الموظفين يشكل تحديا كبيرا.
نزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع مدينة كولونيا الألمانية في تظاهرة شبه كرنفالية من أجل السلام في أوكرانيا. ويرى المنظمون أن مسيرة سلمية ضد غزو أوكرانيا بدلا من الكرنفال يعد رسالة قوية لمن يعنيهم الأمر.
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