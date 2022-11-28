 أسترالي في كرنفال كولونيا | يوروماكس | DW | 19.02.2023

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يوروماكس

أسترالي في كرنفال كولونيا

للكرنفال تقاليده العريقة في كولونيا: مراسل يوروماكس الأسترالي برانت دينيس زار نادي كرنفال كولوني، وتعرّف لأول مرة على ما يُسمى بموسم العام الخامس، وكان عليه لعب دور جندي راقص على خشبة المسرح.

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