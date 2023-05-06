أستراليا: هل تتخلى عن الفحم الأحفوري؟ تعاني أستراليا من الحرائق والفيضانات، وتعدّ من أكثر البلدان التي تسبب تلوث المناخ في العالم. تمتاز أستراليا بطقسها المشمس، ولديها الرياح والمياه والمعادن والمال لإعادة تأهيل اقتصادها حتى تصبح رائدة في مجال الطاقة النظيفة. كيف أصبحت أستراليا واحدة من أكبر ملوّثي للمناخ؟ وهل يمكن أن يتغير ذلك قريبًا؟