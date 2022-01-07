أستراليا ـ القضاء يأمر بإخلاء سبيل لاعب التنس ديوكوفيتش

أمر قاض أسترالي اليوم (الاثنين العاشر من يناير/ كانون الثاني 2021) بإخلاء سبيل نوفاك ديوكوفيتشالمصنف الأول عالميا على الفور من مركز احتجاز تابع لوزارة الهجرة قائلا إن قرار الحكومة بإلغاء تأشيرة نجم التنس الصربي لدخول البلاد "يفتقر إلى المنطق".

وأمر القاضي أنطوني كيلي بالإفراج عن ديوكوفيتش في غضون 30 دقيقة وإعادة جواز سفره ووثائق السفر الأخرى إليه مما أعاد إحياء فرصة المصنف الأول عالميا للفوز بلقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى والانفراد بالرقم القياسي عندما تنطلق أستراليا المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر.

ومع ذلك قال محامو الحكومة الاتحادية للمحكمة إن وزير الهجرة في البلاد يحتفظ بالحق في ممارسة سلطته الشخصية لإلغاء تأشيرة ديوكوفيتش مرة أخرى. وقال كيلي، الذي انتقد استجواب ديوكوفيتش الذي استمر لساعات في مطار ملبورن عندما وصل يوم الأربعاء، إن إجراءات الاستجواب الطويل وإلغاء التأشيرة افتقرت إلى المنطق.

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وأضاف القاضي أن ديوكوفيتش لم يمنح الوقت الكافي للتحدث إلى منظمي البطولة والمحامين للرد بشكل كامل بعد إخطاره بنية إلغاء تأشيرته. ويأمل ديوكوفيتش في حصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى خلال بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير كانون الثاني.

لكن بدلا من خوض التدريبات تم احتجاز اللاعب الصربي في فندق متواضع وتقدم بطعن على إلغاء تأشيرته بعد إيقافه في مطار ملبورن عند وصوله. وتسبب الأمر في مشكلة بين أستراليا وصربيا وأصبحت القضية الشغل الشاغل لمعارضي إلزامية التطعيم حول العالم.

ورفض ديوكوفيتش، المعارض لإلزامية التطعيم، الإفصاح عن حصوله على التطعيم من عدمه أو سبب سعيه للحصول على إعفاء طبي من أستراليا. لكن الممثلين القانونيين عن ديوكوفيتش قالوا في طعنه إن اللاعب الصربي حصل على الإعفاء لإصابته بفيروس كورونا في ديسمبر / كانون الأول.

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وأضاف اللاعب في الطعن أنه حصل على إعفاء من الاتحاد الأسترالي للتنس المنظم لبطولة أستراليا المفتوحة بالإضافة إلى خطاب من وزارة الداخلية يؤكد السماح بدخوله البلاد. وعارضت الحكومة الأسترالية ذلك.

وأشارت الحكومة إلى أن رسالة البريد الإلكتروني منها ليست ضمانا "لقبول ما يمكن وصفه بأنه إعفاء طبي" وأنه سيتم التحقيق في الحالة عند وصولها".

كما طعنت الحكومة على مطالبة ديوكوفيتش بإعفاء طبي على أساس أنه أصيب بكورونا وتعافى بعد أسبوعبن.أسبوعين.

ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية صورة للاعب التقطت عندما نال جائزة "الأفضل" في الأيام التي قال إنه أصيب فيها بفيروس كورونا في 16 ديسمبر وفقا للفترة التي قدمها في الطعن. ونُشرت صور في وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيها حضور ديوكوفيتش بعض المناسبات في صربيا في الأيام التي تلت نتيجة الاختبار. ولم يتضح هل كان ديوكوفيتش على دراية بالنتيجة الإيجابية للكشف عند أخذ هذه الصور.

ولكن حتى بعد أن تذوق انتصارًا رائعًا في المحكمة الفيدرالية، فإن مشاركته في البطولة غير مضمونة بعد، فقد حذّر محام عام المحكمة من أن وزير الهجرة أليكس هوك قد يقرر استخدام "سلطته الشخصية لإلغاء" (التأشيرة) رغم الفوز القانوني للاعب.

ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ / رويترز)