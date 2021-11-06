أستراليا: عودة التماسيح

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في أوائل السبعينيات، كانت التماسيح في شمال أستراليا تعتبر منقرضة تقريبًا. بعد ذلك تم حظر صيدها ووضع برنامج لحماية الأنواع، والذي كان ناجحا للغاية، وأستفاد منه الناس والطبيعة.
يبدو أن الإغلاق أثناء الجائحة قد يتسبب في أضرار تكاد تضاهي تلك التي تسببها الإصابة بكورونا. ففي نيوزلندا التي عزلت نفسها عن العالم، تستقبل المستشفيات أطفالا أصيبوا بفيروس تنفسي قاتل.
لا تزال أوروبا بالكاد في منتصف فصل الصيف فيما تجاوزت المنطقة التي حاصرتها حرائق الغابات في البلقان وإيطاليا وجنوب شرق البحر المتوسط المعدلات السنوية المعتادة. فما هو تفسير اشتداد حرائق الغابات بهذا الشكل المدمر؟
حتى الحيوانات لم تسلم من تداعيات اقتحام الكونغرس الأمريكي؛ إذ عثر على حيوان مائي يعرف بخروف البحر (بقر البحر) وقد نحث على ظهره اسم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول