 أستراليا: عودة التماسيح | العولمة 3000 | DW | 16.10.2021

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العولمة 3000

أستراليا: عودة التماسيح

في أوائل السبعينيات، كانت التماسيح في شمال أستراليا تعتبر منقرضة تقريبًا. بعد ذلك تم حظر صيدها ووضع برنامج لحماية الأنواع، والذي كان ناجحا للغاية، وأستفاد منه الناس والطبيعة.

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