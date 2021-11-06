العولمة 3000

أستراليا: عودة التماسيح

في أوائل السبعينيات، كانت التماسيح في شمال أستراليا تعتبر منقرضة تقريبًا. بعد ذلك تم حظر صيدها ووضع برنامج لحماية الأنواع، والذي كان ناجحا للغاية، وأستفاد منه الناس والطبيعة.